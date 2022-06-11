Пианист Денис Мацуев поддерживает расширение Российской премьер-лиги до 18 команд

В ходе визита в Екатеринбург Денис Мацуев признался в любви к ФК "Урал", который он называет одним из ярчайших нестоличных клубов. Фото: группа ФК "Урал" в соцсети "ВКонтакте"

Пианист Денис Мацуев, прибывший в Екатеринбург для участия в музыкальном фестивале, поддержал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ). По инициативе президента ФК "Урал" Григория Иванова музыканту подарили ретро-мяч и футболку с автографами всех членов команды и главного тренера.

По мнению Дениса Мацуева, расширение РПЛ с 16 до 18 команд положительно повлияет на развитие российского футбола.

"Во-первых, молодые футболисты, в том числе из провинции, получат шанс пробиться наверх. Во-вторых, болельщики в городах смогут чаще видеть лучшие клубы страны", — передает слова музыканта пресс-служба ФК "Урал".

Пианист с детства болеет за "Спартак". Также в ходе визита в Екатеринбург Денис Мацуев признался в любви к ФК "Урал", который он называет одним из ярчайших нестоличных клубов и своей "второй любимой командой" наряду с "Локомотивом", и пожелал удачи главному тренеру клуба Игорю Шалимову.

Отметим, музыкант выступил в Екатеринбурге в рамках VII музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет...", организованного Свердловской филармонией. На сцене пианист отыграл три концерта в разных жанрах – от классики до джаза.