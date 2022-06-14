Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

Теперь у наставников команд всегда есть шанс использовать пять замен по ходу встречи. Фото: Пресс-служба "Урала"

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Дохе принял решение оставить правило пяти замен, которое было введено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, на постоянной основе.

«После запроса Международной федерации футбола в мае 2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнованиях. Позже это нововведение несколько раз продлевалось. На собрании в Дохе эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований», – говорится в заявлении IFAB.

До 2020 года, согласно международным правилам футбола, команды могли делать во время матча три замены. Во время пандемии многие клубы жаловались на большое количество заболевших игроков, на их ослабленное физическое состояние, и в правила были внесены изменения: командам разрешили проводить до пяти замен.

Большинство национальных чемпионатов Европы этими нововведениями пользовались, в том числе новые правила применялись и в матчах Еврокубков, а также во время игр национальных сборных. Исключением стал только чемпионат Англии, где, несмотря на пандемию, оставили только три замены.

В российском чемпионате нововведение приняли 9 июня 2020 года. Тогда Российский футбольный союз объявил о том, что правило пяти замен будет действовать как в чемпионате страны, так и в Кубке.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги екатеринбургский «Урал», несмотря на не самую длинную скамейку запасных, прибегал к большому количеству замен практически в половине матчей. Четыре раза тренерский штаб «шмелей» проводил пять перестановок по ходу встречи, в десяти играх были использованы четыре замены.