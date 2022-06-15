Уроженец Михайловска Владимир Федотов назначен главным тренером ЦСКА

Фото: пресс-служба ФК "Сочи" / vk.com/pfcsochi

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды уроженца Михайловска Владимира Федотова. Клуб и специалист заключили долгосрочный контракт.

Последним местом работы Владимира Федотова являлся клуб "Сочи", где он провел два с половиной года. В 2020 году он помог сохранить команде место в Премьер-лиге, на следующий год клуб занял пятое место в чемпионате России, а в минувшем сезоне "Сочи" стал серебряным призером чемпионата страны, уступив лишь петербургскому "Зениту".

Владимир Федотов родился 12 августа 1966 года в Михайловске (Нижнесергинский район). Там же начал заниматься футболом. Большую часть игровой карьеры провел в "Уралмаше" — с 1986-го по 1996-й, с 2000-го по 2003-й. Также выступал за "Дружбу" (Йошкар-Ола), "Арсенал" (Тула), "Газовик‑Газпром" (Ижевск) и "Сокол" (Саратов). Играл на позиции защитника и полузащитника. В 2004 году начал тренерскую карьеру в "Урале". После отставки Александра Побегалова начал исполнять обязанности главного тренера в июле 2009 года. С 16 июля 2009-го по май 2010 года официально возглавлял екатеринбургский клуб. С января 2011-го по июнь 2013-го возглавлял "Металлург-Кузбасс". В 2015 году тренировал "Синару" из Каменска-Уральского. С июня 2015-го по июнь 2017 года входил в тренерский штаб "Газовика" (сейчас — "Оренбург"). С августа 2017 года — главный тренер "Оренбурга". А в 2020 году возглавил "Сочи" и привел клуб к медалям чемпионата России.

"Областная газета" недавно рассуждала о будущем специалиста из Свердловской области. А в феврале Владимир Федотов дал нашему изданию большое интервью.