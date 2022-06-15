Игорь Шалимов: "Теперь не нужно держать третью замену до последней минуты. Это плюс"

Фото: пресс-служба "Урала"

На днях международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в Дохе принял решение оставить правило пяти замен, которое было введено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, на постоянной основе.

До 2020 года, согласно международным правилам футбола, команды могли делать во время матча три замены. Во время пандемии многие клубы жаловались на большое количество заболевших игроков, на их ослабленное физическое состояние, и в правила были внесены изменения: командам разрешили проводить до пяти замен. Теперь эти изменения вносятся в правила футбола на постоянную основу.

Своим мнением по поводу нововведений с "Областной газетой" поделился главный тренер "Урала" Игорь Шалимов:

- Иногда бывают ситуации, когда игра у команды не идет. Тренерский штаб в перерыве или, например, в начале второго тайма производит две замены, и по старым правилам оставалась всего одна. Допустим, наставник ее делает, а затем происходит удаление вратаря или травма игрока, и команда остается в меньшинстве. Поэтому в этом плане для любой команды увеличение перестановок во время матча до пяти - это плюс. А что касается какого-то усиления игры с помощью большого количества замен, нужно иметь обойму достаточно большую, чтобы тренер не просто производил эти пять замен, а усиливал ими игру своей команды. Не всегда это получается, по крайней мере у нас, у "Урала". Мы не всегда делали пять перестановок, иногда обходились двумя-тремя. Поэтому усиление с помощью замен может быть в том случае, если есть глубина состава. Но в целом, повторюсь, я не против этого нововведения, потому что оно освобождает тренера от нужды держать третью замену чуть ли не до последней минуты матча. В этом я вижу плюс и поддерживаю нововведение, - отметил Игорь Шалимов.