Олег Шатов подписал новый контракт с "Уралом" на год

Фото: Пресс-служба "Урала"

Воспитанник свердловского футбола Олег Шатов продлил контракт с екатеринбургским "Уралом". Полузащитник будет выступать в клубе еще как минимум год.

Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле. Он является воспитанником мини-футбольного клуба "ВИЗ-Синара". В 2007 году Олег стал игроком "Урала", а в 17 лет дебютировал в ФНЛ за основной состав уральского клуба, за который впоследствии сыграл более 120 игр и забил 16 мячей. После этого имел опыт выступлений за "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин", а также за сборную России.

Возвращение Шатова в "Урал" состоялось в феврале 2022 года. Он заключил договор с командой до конца прошлого сезона. Олег провел в весенней части сезона восемь матчей, в шести вышел в стартовом составе, забил один гол и сделал три голевые передачи.

— Дорогие болельщики "Урала". Наше путешествие с вами будет продолжаться еще как минимум год. Я счастлив видеть вас на "Екатеринбург Арене", счастлив остаться в клубе. Увидимся, — сказал Олег Шатов в обращении к болельщикам.