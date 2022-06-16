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Спорт / Футбол
16 июня 2022, 16:59

"Урал" продлил аренду голкипера Ильи Помазуна еще на сезон

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" объявил о том, что голкипер ЦСКА Илья Помазун проведет еще один сезон в Екатеринбурге. Игрок уже прошел медицинское обследование и присоединился к команде.

Илья является воспитанником московского ЦСКА. Впервые в аренду в "Урал" голкипер отправился в сезоне 2020/21, провел 17 матчей (шесть сухих) и пропустил 20 голов. В весенней части того сезона вернулся в ЦСКА из-за коронавируса у основного голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева и провел оставшиеся игры за московскую команду. В прошлом сезоне Помазун вновь выступал за екатеринбургский клуб, сыграл 26 матчей (восемь сухих) и пропустил 30 голов.

Весной стало известно о том, что ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым еще на два года.

— Игорь Акинфеев продлил контракт, что является большим событием для клуба, ну а мне нужна игровая практика, поэтому не думаю, что могут возникнуть какие-то сложности. Надеюсь, к началу сборов будет ясно, где я проведу следующий сезон, — отметил тогда Илья Помазун.

Сложностей действительно не случилось, ЦСКА согласился отпустить Илью еще на один сезон в "Урал", который станет для голкипера третьим в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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"Урал" продлил аренду голкипера Ильи Помазуна еще на сезон