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Спорт / Футбол
16 июня 2022, 18:27

В новый тренерский штаб ФК ЦСКА вошли сразу три бывших игрока екатеринбургского "Урала"

Последний раз за "Урал" Владимир Федотов (на снимке) и его помощники провели в 2003 году. Фото: Владимир Васильев

Последний раз за "Урал" Владимир Федотов (на снимке) и его помощники провели в 2003 году. Фото: Владимир Васильев

Как и предполагали футбольные эксперты (см. "ОГ" за 8 июня), новым главным тренером московского ЦСКА стал уроженец Михайловска, бывший защитник "Урала" Владимир Федотов. Вместе с ним в тренерский штаб армейцев вошли еще два специалиста, которые ранее тоже выступали за екатеринбургскую команду, причем все — в одно время.

55-летний Владимир Федотов на рубеже веков отыграл за "Уралмаш" и "Урал" 11 сезонов (285 матчей, 10 голов). Здесь же, завершив игровую карьеру, начал тренировать. Помимо "Урала", возглавлял новокузнецкий "Металлург-Кузбасс", "Оренбург", а также "Сочи", с которым в нынешнем году завоевал серебро чемпионата России.

Бывший полузащитник Радик Ямлиханов (54 года) — уроженец Башкирии. В "Уралмаше" / "Урале" отыграл 6 лет (150 матчей, 10 голов). В тренерском штабе Владимира Федотова — с 2018 года.

Родившийся в Грозном Олег Фоменко (49 лет), как и Ямлиханов, был полузащитником. В "Урал" он пришел в 2003 году и провел в команде 8 матчей (голов не забил). В том сезоне за екатеринбургскую команду играли также Федотов и Ямлиханов, и для всех троих он оказался последним в составе "Урала". С Федотовым-тренером Олег Фоменко работает 2 года.

Областная газета Свердловской области

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В новый тренерский штаб ФК ЦСКА вошли сразу три бывших игрока екатеринбургского "Урала"