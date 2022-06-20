"Урал" объявил о подписании контрактов с Алексеем Каштановым и Игорем Коноваловым

Футбольный клуб "Урал" продолжает формировать состав на предстоящий сезон. Так, к екатеринбургской команде присоединились нападающий московской "Родины" Алексей КАШТАНОВ и полузащитник казанского "Рубина" Игорь КОНОВАЛОВ. Оба игрока будут выступать в Екатеринбурге на правах аренды.

26-летний Алексей Каштанов начал заниматься футболом в родном городе Дятьково Брянской области. Позже оказался в брянском "Динамо", в котором играл до 16 лет. Затем переехал в Московскую область, где стал выступать за ФК "Бронницы". Потом нападающий поиграл за ФК "Калуга", а в январе 2021 года он подписал контракт с ФК "Родина", сыграл за нее 20 матчей и забил 7 голов.

Большую часть прошлого сезона Каштанов провел на правах аренды в ульяновской "Волге", которая выступает в четвертой группе ФНЛ-2. За 20 матчей новичок екатеринбургской команды забил 13 мячей, двумя мячами нападающий отметился в недавней игре с "Уралом-2". Стоит отметить высокий рост Алексея – 196 сантиметров.

25-летний Игорь Коновалов занимался в системе московского "Спартака", а дебютировал в профессиональном футболе в составе "Кубани" в 2015 году. С 2018 года у полузащитника действует контракт с "Рубином". С того момента он также успел поиграть за "Ахмат" и "Арсенал" на правах аренды. Всего в РПЛ на его счету 106 матчей и пять голов.

Также "Урал" расстался с защитником Домиником Дингой.

"В наш клуб Доминик пришел в апреле 2016 года и сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 год Динга провел за нашу команду 29 матчей. После этого несколько сезонов защитник играл в аренде в минском "Динамо". В январе 2022 года сербский футболист вернулся в "Урал", но больше не выходил на поле в официальных матчах", – говорится в официальном заявлении "Урала".

Напомним, что на днях "Урал" вышел из отпуска. Команда прошла медицинское обследование и уже провела несколько тренировок. На этой неделе запланированы два товарищеских матча. В четверг главная команда сыграет с молодежкой, а в воскресенье – с ФК "Акрон". Обе игры состоятся в Екатеринбурге.