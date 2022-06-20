Клубы РПЛ не поддержали предложение "Урала" о расширении лиги до 18 команд

Фото: Пресс-служба "Урала"

Сегодня состоялось заочное собрание клубов Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). На нем рассматривалось предложение екатеринбургского "Урала" о расширении лиги с 16 до 18 команд.

"На голосование было вынесено предложение ФК "Урал" об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне 2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ", — говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что ранее руководство "Урала" направило РПЛ письмо с предложением увеличения команд элитного дивизиона. Президент "Урала" неоднократно заявлял о том, что поддерживает идею расширения лиги.