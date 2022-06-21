"Урал" арендовал полузащитника московского "Спартака"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" объявил об очередном трансфере команды. На правах аренды в следующем сезоне за клуб будет выступать полузащитник московского "Спартака" Фаниль Сунгатулин.

Фаниль начал заниматься футболом в родном селе Вагай Тюменской области. До 2013 года обучался в академии ФК "Тюмень", а летом 2013 года, после двух просмотров, был зачислен в школу "Спартака". В августе 2018 года дебютировал за молодежную команду в игре против "Анжи". С весны 2019 года Фаниль начал привлекаться к играм "Спартака-2". В ФНЛ он дебютировал 25 мая 2019 года в матче против "Сочи". Всего за "Спартак-2" с 2019 по 2022 года Сунгатулин провел 49 матчей, являлся капитаном команды и забил один мяч. В апреле 2022 года он стал попадать в заявку на матчи основного состава. А 21 мая Фаниль дебютировал за "Спартак" в матче 30-го тура РПЛ против "Химок", выйдя на замену.

Фанилю 21 год, играет на позиции полузащитника. В "Урале" футболист будет выступать под 75 номером.

Отметим, что ранее "Урал" объявил о подписании контракта на год с Олегом Шатовым, а также об аренде голкипера ЦСКА Ильи Помазуна. Помимо этого, были арендованы нападающий "Родины" Алексей Каштанов и полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов.