Екатеринбург обошел Москву и Питер

Система Fan ID в Екатеринбурге впервые была опробована в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Фото: Владимир Мартьянов

Российская премьер-лига (РПЛ) официально подтвердила, что со старта очередного чемпионата России на стадионах начнет действовать система идентификации болельщиков Fan ID. Пока в списке пять арен: в Самаре, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове и Екатеринбурге. «Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщается на сайте лиги. «Екатеринбург Арена» с технической точки зрения полностью готова к внедрению системы, но сама процедура до конца неясна, сообщили «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал».

Закон об обязательном Fan ID для посещения спортивных матчей был принят Государственной Думой в декабре прошлого года. В мае 2022-го директор по развитию Российского футбольного Союза Максим Митрофанов сообщил, что на матчах РПЛ система идентификации болельщиков начнет действовать с сезона 2022–2023 на аренах шести городов, которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года, поскольку там есть и соответствующее оборудование, и сотрудники с нужным опытом.

В окончательном списке, утвержденном РПЛ, – на один стадион меньше: это связано с тем, что казанский «Рубин» по итогам последнего чемпионата страны вылетел из элитного дивизиона. Между тем, поединки ЧМ-2018 принимали еще три арены, на которых сегодня играют команды Российской премьер-лиги: московские «Лужники» и «Открытие Банк Арена», а также питерская «Газпром Арена». Но они в список не попали.

Пресс-секретарь РПЛ Алексей Рожков, к которому «ОГ» обратилась за комментариями, сообщил, что этим вопросом занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Там на наш запрос оперативно не ответили.

При рассмотрении вопроса о введении паспортов болельщика рабочая группа разделила стадионы команд РПЛ на три категории – в зависимости от типа собственности и технической оснащенности, утверждает у себя в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа» журналист Иван Карпов (его регулярно цитируют «Матч-ТВ», Championat.com, «Бизнес-онлайн» и другие федеральные СМИ, освещающие спорт). По его словам, к первой категории отнесены арены, принадлежащие субъектам РФ и имеющие отечественную систему контроля доступа «Горгона-М», которая позволяет идентифицировать болельщиков при их входе на стадион. Вторую категорию образовали стадионы, находящиеся в собственности регионов, но без доступа к системе. Третья категория – это частные арены. Для каждой категории установлены свои сроки введения Fan ID: для первой – это 1 июля 2022 года, для второй – 1 декабря 2022 года, для третьей – 2023 год. Отметим, канал «Инсайды от Карпова» стал единственным медиа-ресурсом, озвучившим версию принципа отбора арен. В пользу этой версии можно трактовать и еще одну выдержку из комментария Максима Митрофанова, где он говорит, что «по всем стадионам есть четкий график, когда каждая арена должна быть готова».

Екатеринбургский стадион, а также сочинский «Фишт», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород» входят в первую группу, и поэтому они должны внедрить проход по паспортам болельщиков с начала нового чемпионата, который стартует через три недели – 15 июля. К этой группе относятся еще московские «Лужники», но их хозяин – клуб «Торпедо» – решил проводить летние и сентябрьские домашние матчи в Химках.

«Газпром Арена», где играет «Зенит», относится ко второй группе (в Санкт-Петербурге в 2020 году проходили матчи чемпионата Европы, для которых УЕФА устанавливал свою систему контроля доступа, а затем ее демонтировал). Спартаковская «Открытие Банк Арена» принадлежит бизнесменам Леониду Федуну и Вагиту Алекперову.

– С технической точки зрения «Екатеринбург Арена» абсолютно готова к внедрению Fan ID, – сообщили «ОГ» в пресс-службе футбольного клуба «Урал». – Но процедура нам пока непонятна. Все, что мы знаем, – это то, что опубликовано на сайте лиги: никаких дополнительных указаний и объяснений мы не получали. Из-за этого клуб пока не может даже начать продажу абонементов, хотя до старта чемпионата осталось меньше месяца.