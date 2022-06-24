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24 июня 2022, 23:30

Трое из «Урала», четверо – с Урала

Эрик Бикфалви

Эрик Бикфалви попал в список 33-х лучших второй раз.И опять – под номером 3. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Капитан ФК «Урал» Эрик БИКФАЛВИ вошел в список 33-х лучших игроков чемпионата России по итогам сезона 2021–2022. 34-летний футболист занял третье место в номинации «левый нападающий».

Ежегодный список «33-х лучших» составляется и утверждается исполкомом Российского футбольного союза (РФС). Футболисты в нем распределяются (с учетом своих амплуа) на три символические команды по схеме 1–4–4-2, то есть: один вратарь, 4 защитника, 4 полузащитника и 2 форварда.

Такие списки в нашей стране начали составлять еще во времена СССР, но представители Свердловской области в них тогда ни разу не попали.

С появлением независимой России дела в этом вопросе у футболистов Среднего Урала пошли лучше: за последние 30 лет в число сильнейших игроков года были включены три представителя екатеринбургского «Уралмаша» / «Урала». Один из них – дважды.

Автором дубля является как раз нынешний лауреат – Эрик Бикфалви. Впервые в список лучших он попал 2 года назад, причем как правый нападающий (а не левый, как нынче).

Эрик Бикфалви родился в Румынии. Он – профессиональный футболист в третьем поколении. За свою 16-летнюю карьеру поиграл в восьми клубах четырех стран. В «Урал» перешел в январе 2017 года из томской «Томи». За 6 сезонов в екатеринбургской команде провел в чемпионате и Кубке России 148 матчей, забил 48 голов. 10 из них – в минувшем сезоне (больше он забивал только однажды – в сезоне 2014–2015, когда играл в чемпионате Украины за «Волынь»). Бикфалви – обладатель Кубка Румынии (с бухарестской «Стяуа») и двукратный финалист Кубка России (с «Уралом»).

В этом году в списке 33-х лучших нет ни одного уроженца Свердловской области. Но раньше таковые были (15 раз), причем своих успехов они в основном достигали, играя за команды других регионов (см. таблицы).

Футболисты «Уралмаша«/«Урала» в списке 33-х лучших

Год

Футболист

Амплуа

№ в списке

1992

Юрий Матвеев

нападающий

2

2015

Федор Смолов

нападающий

3

2020

Эрик Бикфалви

нападающий

3

2022

Эрик Бикфалви

нападающий

3

Уроженцы области, попавшие в список 33-х лучших, количество раз

Футболист

Место рождения

Клуб

Попадания (под № 1)

1.

Олег Веретенников

Ревда

«Ротор» 

6 (5)

2.

Игорь Смольников

Каменск-Уральский

«Зенит»

4 (1)

3.

Олег Шатов

Нижний Тагил

«Зенит»

3 (1)

4.

Юрий Матвеев

Нижний Тагил

«Уралмаш», «Ростов»

2 (0)

  • Опубликовано в №110 от 25.06.2022 под заголовком «Игрок «Урала» вошел в список 33 лучших»
Областная газета Свердловской области
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