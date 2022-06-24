Эрик Бикфалви попал в список 33-х лучших второй раз.И опять – под номером 3. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Капитан ФК «Урал» Эрик БИКФАЛВИ вошел в список 33-х лучших игроков чемпионата России по итогам сезона 2021–2022. 34-летний футболист занял третье место в номинации «левый нападающий».

Ежегодный список «33-х лучших» составляется и утверждается исполкомом Российского футбольного союза (РФС). Футболисты в нем распределяются (с учетом своих амплуа) на три символические команды по схеме 1–4–4-2, то есть: один вратарь, 4 защитника, 4 полузащитника и 2 форварда.

Такие списки в нашей стране начали составлять еще во времена СССР, но представители Свердловской области в них тогда ни разу не попали.

С появлением независимой России дела в этом вопросе у футболистов Среднего Урала пошли лучше: за последние 30 лет в число сильнейших игроков года были включены три представителя екатеринбургского «Уралмаша» / «Урала». Один из них – дважды.

Автором дубля является как раз нынешний лауреат – Эрик Бикфалви. Впервые в список лучших он попал 2 года назад, причем как правый нападающий (а не левый, как нынче).

Эрик Бикфалви родился в Румынии. Он – профессиональный футболист в третьем поколении. За свою 16-летнюю карьеру поиграл в восьми клубах четырех стран. В «Урал» перешел в январе 2017 года из томской «Томи». За 6 сезонов в екатеринбургской команде провел в чемпионате и Кубке России 148 матчей, забил 48 голов. 10 из них – в минувшем сезоне (больше он забивал только однажды – в сезоне 2014–2015, когда играл в чемпионате Украины за «Волынь»). Бикфалви – обладатель Кубка Румынии (с бухарестской «Стяуа») и двукратный финалист Кубка России (с «Уралом»).

В этом году в списке 33-х лучших нет ни одного уроженца Свердловской области. Но раньше таковые были (15 раз), причем своих успехов они в основном достигали, играя за команды других регионов (см. таблицы).

Футболисты «Уралмаша«/«Урала» в списке 33-х лучших

Год Футболист Амплуа № в списке 1992 Юрий Матвеев нападающий 2 2015 Федор Смолов нападающий 3 2020 Эрик Бикфалви нападающий 3 2022 Эрик Бикфалви нападающий 3

Уроженцы области, попавшие в список 33-х лучших, количество раз

№ Футболист Место рождения Клуб Попадания (под № 1) 1. Олег Веретенников Ревда «Ротор» 6 (5) 2. Игорь Смольников Каменск-Уральский «Зенит» 4 (1) 3. Олег Шатов Нижний Тагил «Зенит» 3 (1) 4. Юрий Матвеев Нижний Тагил «Уралмаш», «Ростов» 2 (0)