Капитан ФК «Урал» Эрик БИКФАЛВИ вошел в список 33-х лучших игроков чемпионата России по итогам сезона 2021–2022. 34-летний футболист занял третье место в номинации «левый нападающий».
Ежегодный список «33-х лучших» составляется и утверждается исполкомом Российского футбольного союза (РФС). Футболисты в нем распределяются (с учетом своих амплуа) на три символические команды по схеме 1–4–4-2, то есть: один вратарь, 4 защитника, 4 полузащитника и 2 форварда.
Такие списки в нашей стране начали составлять еще во времена СССР, но представители Свердловской области в них тогда ни разу не попали.
С появлением независимой России дела в этом вопросе у футболистов Среднего Урала пошли лучше: за последние 30 лет в число сильнейших игроков года были включены три представителя екатеринбургского «Уралмаша» / «Урала». Один из них – дважды.
Автором дубля является как раз нынешний лауреат – Эрик Бикфалви. Впервые в список лучших он попал 2 года назад, причем как правый нападающий (а не левый, как нынче).
Эрик Бикфалви родился в Румынии. Он – профессиональный футболист в третьем поколении. За свою 16-летнюю карьеру поиграл в восьми клубах четырех стран. В «Урал» перешел в январе 2017 года из томской «Томи». За 6 сезонов в екатеринбургской команде провел в чемпионате и Кубке России 148 матчей, забил 48 голов. 10 из них – в минувшем сезоне (больше он забивал только однажды – в сезоне 2014–2015, когда играл в чемпионате Украины за «Волынь»). Бикфалви – обладатель Кубка Румынии (с бухарестской «Стяуа») и двукратный финалист Кубка России (с «Уралом»).
В этом году в списке 33-х лучших нет ни одного уроженца Свердловской области. Но раньше таковые были (15 раз), причем своих успехов они в основном достигали, играя за команды других регионов (см. таблицы).
Футболисты «Уралмаша«/«Урала» в списке 33-х лучших
Год
Футболист
Амплуа
№ в списке
1992
Юрий Матвеев
нападающий
2
2015
Федор Смолов
нападающий
3
2020
Эрик Бикфалви
нападающий
3
2022
Эрик Бикфалви
нападающий
3
Уроженцы области, попавшие в список 33-х лучших, количество раз
№
Футболист
Место рождения
Клуб
Попадания (под № 1)
1.
Олег Веретенников
Ревда
«Ротор»
6 (5)
2.
Игорь Смольников
Каменск-Уральский
«Зенит»
4 (1)
3.
Олег Шатов
Нижний Тагил
«Зенит»
3 (1)
4.
Юрий Матвеев
Нижний Тагил
«Уралмаш», «Ростов»
2 (0)
- Опубликовано в №110 от 25.06.2022 под заголовком «Игрок «Урала» вошел в список 33 лучших»