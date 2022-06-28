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Спорт / Футбол
28 июня 2022, 23:30

«Урал» по посещаемости домашних матчей опередил серебряного призера

Российская премьер-лига опубликовала официальные данные о количестве болельщиков, побывавших на матчах чемпионата России по футболу в минувшем сезоне. Самым посещаемым стадионом стала питерская «Газпром Арена», на которой играет «Зенит». «Урал» по посещаемости домашних матчей занял, как и в самом чемпионате, только 12-е место. Но при этом екатеринбургский клуб опередил серебряного призера турнира – команду «Сочи».

15 матчей на «Екатеринбург Арене» посетили 77 096 болельщиков (то есть в среднем за игру – 5140).

Самым посещаемым стал матч 28-го тура «Урал» – «Спартак»: на него было продано 26 402 билета. По числу зрителей этот поединок вошел в топ-10 чемпионата.

Наименее посещаемой стала встреча с московским «Динамо» в третьем туре: ее посмотрело всего 460 человек (но надо иметь в виду, что тогда еще действовали ковидные ограничения; полностью они были сняты только в апреле 2022 года).

  • Опубликовано в №112 от 29.06.2022 
Областная газета Свердловской области
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