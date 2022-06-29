«Урал» начнет сезон матчем против экс-наставника

Фото: Пресс-служба "Урала"

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала календарь на предстоящий сезон. Чемпионат России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» – «Зенит». Екатеринбургский «Урал» возьмет старт в турнире на день позже.

С поправкой на ЧМ

Предстоящий сезон будет одним из самых длительных за всю историю, хотя количество матчей осталось прежним. Дело в том, что раньше первая часть чемпионата страны традиционно завершалась в начале (а то и в середине) декабря. Однако в нынешнем году состоится чемпионат мира по футболу в Катаре, что и вызвало необходимость изменений в календаре. Обычно главный международный турнир проходит летом, но нынче – из-за жаркой погоды в стране-хозяйке – он состоится с 21 ноября по 18 декабря. По требованию ФИФА все национальные первенства должны взять паузу с 14 ноября, чтобы у сборных, участвующих в мундиале, была неделя на подготовку. Соответственно, последний матч осенней части чемпионата России состоится 13 ноября. Из-за этого весенняя часть турнира будет больше. Если раньше чемпионат страны завершался в мае, то в сезоне 2022–2023 последний тур пройдет 3 июня, а стыковые матчи завершатся 10 июня. То есть чемпионат России будет длиться почти 11 месяцев.

Встречи с бывшими

«Урал» начнет турнир гостевым матчем против ЦСКА – клуба, который с июня возглавляет бывший тренер екатеринбургской команды, уроженец Михайловска Владимир Федотов. В прошлом сезоне Федотов руководил «Сочи», и «Урал» с этим клубом сыграл в целом неудачно: на выезде уступил со счетом 0 : 2, а матч в Екатеринбурге завершился вничью – 1 : 1.

Владимир Федотов – не единственный экс-наставник «Урала», против нынешней команды которого «шмелям» предстоит играть в новом сезоне. По итогам минувшего чемпионата в Премьер-лигу зашел воронежский «Факел», а его сейчас возглавляет Олег Василенко, который был главным тренером екатеринбургской команды осенью 2013 года – в дебютном для «Урала» сезоне в Российской Премьер-лиге. С «Факелом» «шмелям» предстоит встретиться 12 августа в пятом туре.

Начнем в гостях, закончим дома

Начало сезона у подопечных Игоря Шалимова будет не самым простым: два первых тура «Урал» проведет на выезде, где, помимо ЦСКА, сыграет с «Оренбургом». Двойной выезд связан с тем, что «Екатеринбург Арена» стала одним из пяти стадионов страны, где уже нынешним летом вводится система идентификации болельщиков Fan ID, и арену надо подготовить к работе по новым правилам (о том, как получить паспорт болельщика, читайте в ближайших номерах «ОГ»).

Ранее «шмели» всего один раз начинали чемпионат России в гостях – в сезоне 2015–2016 они провели матч с «Кубанью» в Краснодаре, а дважды подряд на выезде в начале турнира екатеринбуржцы вообще никогда не играли.

Первый домашний поединок «Урала» состоится в третьем туре – 29 июля против «Краснодара». После этого команда Игоря Шалимова 8 августа примет «Спартак».

В осенней части сезона «Урал» проведет 10 домашних встреч и 7 выездных. Весной же екатеринбуржцы больше матчей проведут в гостях, но завершат сезон дома: в последнем туре «шмели» примут «Сочи».