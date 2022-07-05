Раскрыли все карты: в Екатеринбурге начали оформлять паспорта болельщиков

Фото: скриншот портала Госуслуги

В минувший понедельник, 4 июля, в России началось оформление так называемой цифровой карты болельщика (Fan ID). Этот документ необходим для посещения летом и осенью 2022 года матчей Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) на пяти стадионах страны: в Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Позднее система Fan ID будет введена на аренах всех клубов, выступающих в Премьер-лиге. Корреспонденты «Областной газеты» одними из первых попытались получить заветную карту.

В официальных документах сказано, что получить паспорт болельщика должны все участники мероприятий, то есть не только собственно болельщики, но также спортсмены и журналисты.

С самого утра понедельника мы с коллегой одновременно подали заявление на сайте Госуслуг, подтвердили свои паспортные данные и добавили фотографии. После этого последовали первые проблемы.

В уведомлениях моей учетной записи всплыло сообщение: «Заявление отклонено». При этом в разделе «Документы» появилась запись о том, что мне необходимо подтвердить свою личность в МФЦ.

Коллега столкнулся с другой проблемой: у него возникли трудности с прикреплением фотографии. Лишь с третьей попытки заявление было принято и появилась та же надпись, что у меня: «Подтвердите личность в МФЦ».

Кстати, проблема с фотографиями возникла у многих. Об этом, в частности, сообщил президент екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов :

– Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек попробовали пройти регистрацию. Один только прошел без проблем, а исполнительный директор уже 10 раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим, – сказал Григорий Иванов.

Человеческий фактор

Посещение многофункционального центра у нас с коллегой тоже получилось разным.

У нас взяли паспорта и попросили подождать. Подтверждение моей личности продлилось пять минут (с ожиданием – десять). Сотрудник МФЦ сверил паспортные данные с данными, указанными в заявлении, сличил фотографии и отправил все на проверку, о чем сразу появилась соответствующая запись в моем личном кабинете на Госуслугах.

А вот у коллеги вновь возникли проблемы с фотографией. В центре ему сказали, что снимок все-таки не прикрепился и поэтому принять заявление не могут. Предложили сфотографироваться прямо в МФЦ: настроили правильный свет, взяли профессиональную камеру и сделали снимок. Но система отказалась принимать и его. Коллегу пересадили, заново выставили свет, сделали еще один кадр, и – наконец-то! – фотографию удалось прикрепить к заявлению. На это ушло в общей сложности полчаса.

Казалось, все позади, но… В дело вмешался человеческий фактор. По всей видимости, сотрудники МФЦ не отправили данные заявления коллеги на проверку, а лишь добавили фотографию. Об этом ему пришло уведомление вместе с уже знакомой фразой: «Подтвердите личность в МФЦ». То есть коллеге придется повторно идти на прием в многофункциональный центр.

Еще одна проблема: в МФЦ, который мы посещали, лишь один сотрудник знал, как и что нужно делать. По рассказам других коллег, которые пытались подтвердить свою личность в других центрах, там сотрудники и вовсе разводили руками, пытаясь понять, что от них требуется.

Оформляйте Fan ID заранее

Пока система Fan ID была на стадии разработки, болельщиков уверяли, что оформить паспорт можно будет легко и безболезненно – не выходя из дома, на портале Gosuslugi.ru. Однако на деле оказалось, что, помимо подачи заявления через сайт, необходимо личное посещение МФЦ. И даже при условии, что не будет никаких сбоев с добавлением фотографии и в дело не вмешается человеческий фактор, процедура получения паспорта болельщика займет как минимум сутки. Я подал заявление в 10 утра, а карта появилась в документах на Госуслугах только ночью.

Если же возникнут технические проблемы, то оформление паспорта болельщика займет не менее двух суток.

То есть если вы решите сходить на футбол только в день матча, – сделать это никак не удастся.

Краткая инструкция о том, что и как нужно делать для получения Fan ID

Первое – подача заявления. В личном кабинете на портале Госуслуги необходимо зайти в «Документы» и выбрать графу «Оформление паспорта болельщика». Помимо личных данных нужно будет добавить фотографию. Как показывает практика, лучше использовать фото на белом фоне. А еще лучше прикрепить фотографию, которая уже использовалась для подачи документов на Госуслугах (например, паспорта). Тогда шанс избежать проблем будет гораздо выше.

После того как заявление подано, придут два уведомления: сначала о том, что заявление зарегистрировано, а через несколько минут – что оно отклонено. Этого не стоит пугаться: отклонено оно потому, что вы еще не посетили МФЦ.

Следующий шаг – поход с паспортом в многофункциональный центр. На практике этот поход может продлиться десять минут (без учета дороги, естественно), а может и затянуться.

После того как представители МФЦ сверят заявление с оригиналом, его отправляют на проверку. Соответствующее уведомление должно сразу отразиться в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг. Если этого не произошло, не уходите из МФЦ, иначе придется возвращаться туда снова.

Сама проверка заявления занимает около суток. Если все будет в порядке, то уже на следующий день паспорт болельщика появится у вас в «Документах» на портале Госуслуги.

Денег мало

Билеты на матчи будут продаваться на сайтах футбольных клубов и в билетных кассах. При покупке билета нужно будет указать номер своей карты болельщика, а также номер телефона или адрес электронной почты, к которым она привязана. После этого на Госуслугах автоматически сформируется QR-код, в который будет зашита информация о билете и его владельце (в том числе фото). Купить билет без карты болельщика нельзя.