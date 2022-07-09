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9 июля 2022, 18:09

"Урал" и "Крылья Советов" сыграли футбольный матч из трех таймов

"Екатеринбург Арена"

Матч проходил на "Екатеринбург Арене". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 9 июля, ФК "Урал" в рамках подготовки к очередному чемпионату России, который стартует уже через неделю, провел последний контрольный матч. На "Екатеринбург Арене" "шмели" уступили самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:3.

Впервые в истории "Урала" контрольный матч сделали открытым для публики. Более того — болельщиков пускали, во-первых, бесплатно, а во-вторых — без цифровой карты болельщика (Fan ID). Поклонники футбола оценили этот жест клуба: на трибунах их собралось три полных центральных сектора. В прошлом сезоне не каждый официальный поединок собирал столько зрителей.

Сама встреча тоже была нестандартной: поскольку оба соперника испытывают явный дефицит игровой практики, то они решили сыграть не два тайма, как обычно, а три (правда, чуть более коротких — по 40 минут вместо 45). Игра в целом была равной, шансы забить имели обе команды, но самарцы свои моменты использовали, а екатеринбуржцы — нет. Два гола гости забили во втором тайме, еще один — в третьем. В итоге — сухая победа "Крыльев Советов".

Из трех поединков, проведенных в нынешнем межсезонье, "Урал" не выиграл ни одного: ничья и два поражения, причем оба — разгромные. Разница мячей — 2:8.

Областная газета Свердловской области

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