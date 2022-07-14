Илья Помазун сыграл в минувшем сезоне 27 матчей – это третий показателей среди вратарей российских клубов. Фото: Полина Зиновьева.

23-летний игрок ФК «Краснодар» и сборной России Матвей САФОНОВ стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва ЯШИНА. По результатам опроса болельщиков и специалистов он получил более 14 тысяч голосов и почти в два раза опередил рекордсмена конкурса – московского армейца Игоря АКИНФЕЕВА. Голкипер «Урала» Илья ПОМАЗУН чуть-чуть не дотянул до призовой тройки.

ИСТОРИЯ. Лучший вратарь страны (сначала СССР, теперь – России) определяется с 1960 года. Первым победителем был легендарный советский голкипер Лев Яшин, который впоследствии получал это звание еще два раза. Теперь награда лучшему отечественному вратарю носит его имя.

Изначально конкурсы проводил журнал «Огонек», а с 2009 года этим занимается газета «Коммерсант», которая входит с «Огоньком» в один медиахолдинг.

Всего за годы существования приза его вручали 59 раз (дважды – в 1978 и 1999 годах – лауреата не определяли). Рекордсмен по количеству побед – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который признавался лучшим голкипером страны 10 раз.

СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД. Вратари команд Среднего Урала («Уралмаш» и «Урал») никогда не выигрывали приз имени Льва Яшина. Но среди обладателей трофея есть один уроженец области. Это Александр Подшивалов. Он родился в Свердловске в 1964 году, отыграл за «Уралмаш» 4 сезона (1980–1983), а лучшим вратарем страны был признан в 1993 году, когда выступал за московское «Торпедо».

ПРИЗ-2022. В нынешнем году на голосование были выдвинуты 39 голкиперов, то есть все, кто провел хоть один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22. Только пять вратарей набрали более тысячи голосов, и лишь четверо – более двух тысяч (см. таблицу). Один из этой четверки – 25-летний голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун. Он пришел в нашу команду в 2020 году, поначалу делил пост № 1 с Ярославом Годзюром, но в минувшем сезоне однозначно стал основным вратарем клуба: Илья сыграл 27 матчей (26 – в чемпионате, 1 – в Кубке), в которых пропустил 30 голов. В минувшую субботу (9 июля) «ОГ» опубликовала большое интервью с голкипером.

Топ-5 вратарей РПЛ сезона 2021/2022

№ Вратарь (клуб, занятое место) голоса

1. Матвей Сафонов («Краснодар», 4) – 14 156.

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 5) – 7 653.

3. Иван Ломаев («Крылья Советов», 8) – 2 461.

4. Илья Помазун («Урал», 12) – 2 070.

5. Александр Селихов («Спартак», 10) – 1 067.