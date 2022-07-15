Задачи прежние

Эрику Бикфалви надо забить всего два мяча, чтобы обойти в списке лучших бомбардиров «Урала» Юрия Матвеева, у которого 42 гола. Фото: Пресс-служба «Урала»

Вчера, 15 июля, встречей «Химки» – «Зенит» стартовал новый чемпионат Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Сегодня свой первый матч проведет и екатеринбургский «Урал», который на выезде встретится с московским ЦСКА. Для нашей команды новый сезон – юбилейный (десятый по счету) в элите российского футбола.

Нынешнее межсезонье для российских клубов было одним из самых коротких за всю историю: в середине мая команды сыграли последний тур, 25-го и 28-го мая прошли стыковые матчи, а уже через полтора месяца – старт нового чемпионата. Понятно, что в таких условиях лететь на сборы за границу или хотя бы на юг России было нецелесообразно, и поэтому российские клубы провели предсезонную подготовку, которая длилась всего месяц, на своих базах.

Готовились в Екатеринбурге, жили в отеле

«Урал» вышел из отпуска в середине июня и полным составом заехал в екатеринбургский отель «Four Seasons». В клубе объяснили, что игрокам так проще соблюдать режим. Команда проходила полноценные сборы с двумя ежедневными тренировками на стадионе «Уралмаш», а в перерывах возвращалась в отель и восстанавливалась.

Конечно, в таком формате сборов есть и минусы. В частности, они заключаются в проблемах с поиском спарринг-партнеров. Если на зарубежных сборах в одних и тех же городах собирается сразу несколько команд, которые могут проводить между собой контрольные матчи, то в таких условиях, как нынче, найти соперников гораздо сложнее. Впрочем, «Урал» с этой задачей справился, сыграв 4 контрольных встречи (три из них – с командами второго по силе российского дивизиона – ФНЛ).

В первом матче подопечные Игоря Шалимова разошлись миром с командой ФНЛ «Акрон» – 2:2.

После этого последовали две товарищеские встречи с «Уфой», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Премьер-лиги. В первом матче «шмели» уступили со счетом 1:4, во втором сыграли вничью – 1:1.

Завершили подготовку к сезону екатеринбургские футболисты матчем с самарскими «Крыльями Советов». Команды провели три тайма по 40 минут, по итогам которых сильнее оказались гости – 3:0.

Конечно, результаты контрольных матчей неутешительные (0 побед, 2 ничьих, 2 поражения), но едва ли стоит обращать на них излишне большое внимание. В таких встречах тренерский штаб старается проверить в деле как можно больше футболистов, подтягивает молодежь и новичков, чтобы к началу сезона было понимание, кто и на что способен.

Главное – сохранили лидеров

Новичков у «Урала» четверо.

Первым из них стал 26-летний защитник Эмерсон, родившийся в Одессе в семье конголезца и украинки. Он хорошо проявил себя в прошлом сезоне ФНЛ, выступая за «СКА-Хабаровск».

Также впечатлил тренерский штаб «Урала» нападающий ульяновской «Волги» Алексей Каштанов. Он приезжал в Екатеринбург вместе со своей командой на матч последнего тура ПФЛ, в котором решалась судьба «Волги»: в случае победы над «Уралом-2» она оформляла выход в ФНЛ на следующий сезон. Гости выиграли 3:0, а 26-летний форвард оформил дубль, чем заинтересовал руководство екатеринбургского клуба и вскоре перешел в «Урал» на правах аренды (Алексей, кстати, уже успел отличиться и за «шмелей»: во второй игре с «Уфой» именно его гол помог екатеринбуржцам сыграть вничью).

Еще одним арендованным игроком стал полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов. Футболист (которому, как и двум предыдущим, 26 лет) имеет солидный опыт игры в Премьер-лиге («Кубань», «Рубин», «Арсенал» и «Ахмат»), но, судя по контрольным матчам, рассматривается тренерским штабом как игрок ротации.

А вот молодой полузащитник Фаниль Сунгатулин, также присоединившийся к «Уралу» на правах аренды, начинал все товарищеские матчи в стартовом составе и явно наигрывается как игрок основы. 20-летний игрок принадлежит «Спартаку», в прошлом сезоне он был капитаном «Спартака-2», выступавшего в ФНЛ.

Но главные кадровые успехи «Урала» в межсезонье заключаются в сохранении в команде вратаря Ильи Помазуна и полузащитника Олега Шатова.

Голкипер после окончания сезона поначалу вернулся в расположение ЦСКА, но руководству екатеринбургской команды удалось договориться об аренде вратаря на еще один сезон.

У Олега Шатова закончился контракт, рассчитанный на полгода. Футболист взял паузу на раздумья, но все же подписал новое соглашение на предстоящий сезон.

Помазун входит в число лучших голкиперов лиги и, конечно, его присутствие в «Урале» добавляет команде надежности в обороне. А игра Олега Шатова помогла «шмелям» в концовке минувшего сезона гораздо разнообразнее действовать в атаке и принесла клубу важные для спасения очки.

Трудный старт

Начало сезона получится для «Урала» крайне тяжелым.

Во-первых, два стартовых тура «шмели» – впервые в своей истории – проведут на выезде («Областная газета» уже писала о том, что это связано с внедрением на «Екатеринбург Арене» системы Fan ID).

Во-вторых, в восьми первых матчах екатеринбуржцам придется встретиться с пятью топ-командами: «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо». В прошлом сезоне в десяти играх против этих команд «Урал» набрал только 5 очков из 30 возможных.

В трех других поединках стартового отрезка «Урал» сыграет с «Факелом», «Оренбургом» и «Нижним Новгородом» – вот в этих матчах екатеринбуржцам обязательно нужно будет набирать очки, чтобы не повиснуть внизу турнирной таблицы с самого начала сезона, как это было в прошлом году.

Задачи прежние

Состав «Урала» не сильно изменился, а, значит, не изменились и цели команды. Это подтвердил и президент «Урала» Григорий Иванов, заявив, что основная задача команды в новом чемпионате – не вылететь в ФНЛ. Конечно, болельщики не очень хотят слышать от руководителя команды такие слова еще перед началом сезона. Но таковы реалии. У «Урала» один из самых низких бюджетов в РПЛ. Создание попечительского совета пока не привело к увеличению финансирования, а значит, претендовать на борьбу за медали или хотя бы за выход в еврокубки екатеринбуржцы смогут едва ли.

Первая остановка «шмелей» – Москва. Уже сегодня команда Игоря Шалимова проведет стартовый матч нового сезона против ЦСКА, который с этого лета возглавляет бывший игрок и тренер екатеринбургской команды уроженец Михайловска Владимир Федотов.

Кубка РПЛ не будет Накануне старта чемпионата состоялось заседание клубов РПЛ, на котором, в частности, рассматривался вопрос о возможном создании нового турнира – Кубка РПЛ. Еще по ходу прошлого сезона, когда стало известно, что российские команды не примут участие в еврокубках, пошли разговоры об увеличении числа матчей на внутренней арене. Одна из идей заключалась в создании нового турнира, в котором примут участие только клубы элитного дивизиона. Была даже создана специальная рабочая группа, которая готовила (и подготовила) проект проведения Кубка. Однако на заседании клубов РПЛ с введением нового турнира решили повременить. Зато разработанный формат решили опробовать в розыгрыше Кубка России, который теперь будут реформировать.

Расписание первых матчей «Урала». 1-й тур. 16 июля. 17:00. Москва. ЦСКА – «Урал».

2-й тур. 23 июля. 19:30. Оренбург. «Оренбург» – «Урал».

3-й тур. 29 июля. 20:00. Екатеринбург. «Урал» – «Краснодар».

4-й тур. 6 августа. 17:00. Екатеринбург. «Урал» – «Спартак».

5-й тур. 12 августа. 22:00. Воронеж. «Факел» – «Урал».