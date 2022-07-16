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16 июля 2022, 18:59

"Урал" уступил ЦСКА в стартовом матче нового сезона РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" не смог порадовать своих болельщиков на старте сезона. В первом туре РПЛ "шмели" на выезде уступили ЦСКА — 0:2.

Первый тайм у екатеринбуржцев совсем не получился. Армейцы владели колоссальным преимуществом, создавали огромное количество моментов и сумели открыть счет перед перерывом. Иван Обляков с линии штрафной точно направил мяч низом в сетку ворот Ильи Помазуна.

Во втором тайме "Урал" активизировался, отвел мяч от своих ворот. Команда была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но своими моментами екатеринбуржцы не воспользовались, а вот ЦСКА забил еще раз. Карраскаль сыграл на ошибке Ильи Помазуна, выбежал один на один и заработал пенальти, который сам же и реализовал — 2:0. До конца матча команда Игоря Шалимова пыталась отыграть хотя бы один мяч, но сделать этого не удалось. Как итог — 2:0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч "Урал" также проведет на выезде. 23 июля "шмели" встретятся с "Оренбургом".

Областная газета Свердловской области

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