Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) с поражения: «шмели» на выезде уступили московскому ЦСКА – 0:2.

Встреча ЦСКА и «Урала» была примечательна тем, что армейский клуб с июня возглавляет уроженец Михайловска Владимир Федотов, который свою тренерскую карьеру начинал как раз в Екатеринбурге – в июле 2009 года. Более того: первый матч под началом Федотова «Урал» провел как раз против ЦСКА. Это была встреча Кубка России. Армейцы были действующими обладателями трофея, однако екатеринбургская команда, которая выступала всего лишь в первом дивизионе, сумела выиграть – 1:0… С тех пор, кстати, «Урал» и ЦСКА сыграли 20 матчей (с учетом субботнего), но «шмели» больше ни разу не побеждали – 5 ничьих и 15 поражений.

Позднее, тренируя в Премьер-лиге «Оренбург» и «Сочи», Владимир Федотов выступал в качестве наставника соперников «Урала» восемь раз. В двух случаях победы доставались «шмелям», в трех встречах была зафиксирована ничья, и еще в трех команды Федотова праздновали победы. Вот и на этот раз его нынешний клуб оказался сильнее первого.

Установили антирекорд

На матч с ЦСКА наставник «Урала» Игорь Шалимов выставил практически тот же состав, который в концовке прошлого сезона одержал четыре победы в пяти встречах. Единственная перестановка была связана с отсутствием опорного полузащитника Рафала Августыняка, который покинул команду в межсезонье. На его место во время контрольных матчей тренерский штаб наигрывал взятого в аренду экс-капитана «Спартака-2» Фаниля Сунгатулина. Именно он и появился в стартовом составе.

Первый тайм получился для екатеринбургской команды очень тяжелым. Армейцы с самого начала завладели инициативой и регулярно создавали опасные моменты. В общей сложности ЦСКА в первом тайме нанес по воротам «Урала» 22 удара, что является новым рекордом РПЛ: предыдущее достижение – 21 удар – было установлено в июне 2020 года, когда «Ростов» из-за коронавируса у футболистов главной команды был вынужден выставить на матч с «Сочи» молодежь, которая уступила со счетом 1:10.

Несколько раз вратарь «Урала» Илья Помазун спасал команду, в некоторых эпизодах игроки московского клуба сами прощали «шмелей». И все же один из своих шансов армейцы реализовали: Иван Обляков перед самым перерывом ударом в одно касание, с лета, попал в дальний угол.

Пропущенный гол заставил «Урал» менять рисунок игры. В перерыве Игорь Шалимов вместо Юрия Железнова выпустил Рамазана Гаджимурадова, который значительно освежил игру команды в атаке. В первые 15 минут второго тайма «шмели» даже заперли армейцев на их половине поля и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Самый реальный шанс упустил Иван Кузьмичев, которому не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть передачу Эрика Бикфалви.

Но вместо того, чтобы забить, «Урал» пропустил второй мяч. На 64 минуте Илья Помазун отдал неудачную передачу и «привез» себе выход один на один. Спасая ситуацию, голкипер сам же сфолил в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Карраскаль. До финального свистка «Уралу» так и не удалось отыграть хотя бы один мяч.

«Не могли не проиграть»

– Полностью уступили по голевым моментам, – отметил после матча Игорь Шалимов. – В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок. Выпадали центральные защитники. Говорили: «Нате, берите и забивайте». Вот и воткнули на 45-й минуте… Второй тайм был другой, чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, понятно: не могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали им слишком большой простор.

Следующий матч «Урал» проведет в субботу, 23 июля. Он опять играет на выезде – на сей раз против «Оренбурга», который в первом туре проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:4.

Юбилей Матч против ЦСКА стал для лидера екатеринбургского клуба и его капитана Эрика Бикфалви 150-м в составе «Урала». Румынский полузащитник пришел в нашу команду в январе 2017 года и играет за нее уже седьмой сезон. Из нынешнего состава «Урала» никто не играл за клуб чаще (идущий на втором месте Олег Шатов провел на 11 встреч меньше – 139). Сегодня Эрик в шаге от того, чтобы установить рекорд «Урала» по голам, забитым в элитном дивизионе. На данный момент это достижение принадлежит Юрию Матвееву, на счету которого 42 мяча. У Бикфалви в активе 41 забитый мяч. У Эрика действующий контракт до 2024 года, который полузащитник планирует отработать до конца. – В Эрике я уверен на 100 процентов, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов. – Он доработает свой контракт до конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все зависит от его здоровья.