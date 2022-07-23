23 июля ФК "Урал" проведет второй матч чемпионата России

Сегодня спортсмены выйдут на поле в новой форме. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На выезде подопечные Игоря Шалимова встретятся с "Оренбургом". Матч начнется в 19:30 (время оренбургское).

Футболистов ждет жаркая игра в прямом смысле слова. К началу матча в Оренбурге ожидается +30 °С. Главным судьей назначен Ян Бобровский. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Илья Елеференко.

Как рассказали в пресс-службе "Урала", сегодня спортсмены выйдут на поле в новой форме. Как ранее писала "Областная газета", выездной комплект – традиционно белый. А вот основные цвета домашней формы теперь не оранжево-черные, как раньше, а оранжево-зеленые.

"Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый (в таких екатеринбургская команда играла до 2003 года, – прим. "ОГ"). Футболисты в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды еще не было", – отмечалось в заявлении клуба.