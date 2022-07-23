"Урал" на выезде крупно уступил "Оренбургу"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» не сумел набрать очки во втором матче в новом сезоне РПЛ. «Шмели» на выезде уступили «Оренбургу» - 0:3.

Первый тайм получился равным. Команды играли без особых опасных моментов у чужих ворот. Ключевым эпизодом стало удаление защитника «Урала» Лео Гогличидзе, который совершил фол последней надежды. Екатеринбуржцы сумели удержать ничейный счет до перерыва, и на паузу команды ушли при счете 0:0.

Однако уже в самом начале второго тайма «Оренбург» сумел отличиться. Вышедший на замену Владимир Сычевой открыл счет в матче. «Урал» имел хорошую возможность выровнять положение, но с ударом Алексея Каштанова справился голкипер хозяев. В середине второго тайма Владимир Сычевой оформил дубль, а за десять минут до конца матча забил и третий мяч в ворота екатеринбуржцев. Таким образом, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Оренбурга».

Следующий матч «Урал» проведет дома. 29 июля «шмели» на своем поле примут «Краснодар».