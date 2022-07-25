Худший старт «Урала»

Владимир Сычевой (слева) забивает третий мяч в ворота «Урала». Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

ФК «Урал» не сумел набрать очки во втором матче подряд в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Команда Игоря ШАЛИМОВА на выезде крупно уступила «Оренбургу» – 0:3.

В Оренбург наш клуб ехал после поражения от ЦСКА, и набирать очки в игре с командой, которая только вернулась в РПЛ, «шмелям» было просто необходимо. Тем более, что предпосылки к этому были: до матча в субботу «Урал» и «Оренбург» провели в Премьер-лиге шесть матчей, и в четырех из них сильнее был екатеринбургский клуб, а на счету их соперника была лишь одна минимальная победа.

Добирался «Урал» до места матча не самым простым способом. В Оренбурге до осени закрыт аэропорт, поэтому нашей команде пришлось лететь до Орска, а оттуда до пункта назначения ехать на автобусе почти 300 километров.

Изменения в составе

На выезд отправились не все футболисты екатеринбургской команды. Так, дома остался Олег Шатов, которого беспокоит старая травма. В предсезонных матчах Олег не принимал участия, а в первой встрече чемпионата против ЦСКА провел на поле 72 минуты, но было видно, что повреждение дает о себе знать.

В Оренбурге вместо Шатова в стартовом составе вышел полузащитник Игорь Коновалов, пополнивший состав «Урала» в межсезонье. Также с первых минут появились на поле нападающий Александр Юшин, хорошо проявивший себя в товарищеском матче в Нижнем Тагиле (см. «ОГ» за 22 июля) и полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

Сычевой – «Урал» – 3:0

Сам матч можно разделить на две части.

В первой команды демонстрировали равный футбол. «Урал» больше владел мячом, старался создавать моменты у чужих ворот, но каких-то реальных шансов для того, чтобы отличиться, не было ни у одной из команд.

Ключевой эпизод случился на 36-й минуте. Левый защитник «Урала» Лео Гогличидзе плохо обработал мяч и позволил сопернику сделать перехват. Гогличидзе – дабы избежать создания голевого момента – пришлось нарушать правила, что арбитр расценил как фол последней надежды и удалил 25-летнего футболиста.

До перерыва «Уралу» удалось сохранить ничейный результат на табло, но уже в самом начале второго тайма «Оренбург» сумел отличиться. На замену в перерыве вышел Владимир Сычевой, который еще два года назад играл за полупрофессиональные команды в Крыму. В первой же атаке 26-летний нападающий вывел свою команду вперед.

«Урал» имел хорошую возможность сравнять счет, но с ударом Алексея Каштанова, который заменил самого Эрика Бикфалви, голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев справился. После этого хозяева стали внимательнее действовать в обороне и не давали екатеринбуржцам шансов. А в атаке у «Оренбурга» продолжал солировать Владимир Сычевой. На 67-й минуте встречи он забил свой второй гол, а через 10 минут оформил хет-трик. Для героя матча это была всего лишь вторая игра в премьер-лиге.

На дне

– Удаление очень усложнило нам игру. Очень нелепое удаление. Там Гогличидзе очень неудачно сыграл. Хотя как там определили, что это фол последней надежды… А на первой минуте второго тайма получили гол в свои ворота. Тем самым еще больше усложнили себе положение. Старались – не старались – для Премьер-лиги это не имеет значения. Получили разгромный счет, – отметил после матча наставник «Урала» Игорь Шалимов.

После двух матчей набранных очков у «Урала» нет. Он располагается в турнирной таблице на 15-м месте, опережая только «Торпедо» – по разнице забитых и пропущенных мячей (минус 5 против минус 6).

Следующий матч «шмели» проведут дома. В пятницу, 29 июля, на «Екатеринбург Арене» команда Игоря Шалимова примет «Кранодар» (1 очко, 13 место).