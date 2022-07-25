"Урал" проиграл "Оренбургу" с разгромным счетом впервые в истории. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

"Урал" установил клубный антирекорд…

Два поражения, 0 забитых голов и разница мячей "минус 5" – еще никогда екатеринбургский клуб не начинал сезон в элитном российском дивизионе так плохо.

В истории "Урала" / "Уралмаша" два проигрыша подряд на старте чемпионата случались (в 1993 и 2018 годах), но тогда наша команда по крайней мере забивала, да и разница голов была не столь безнадежной, как сегодня.

В 1993 году екатеринбуржцы (как и нынче) свои первые поединки проводили в гостях – против "Камаза" и "Асмарала". В Набережных Челнах "Уралмаш" проиграл со счетом 1:3, а в Москве – 1:2.

Второй раз двойная неудача на старте постигла "шмелей" в 2018 году. На сей раз "Урал" начинал сезон дома, где проиграл сначала "Анжи" (0:1), а потом "Краснодару" (1:2).

Любопытно, что конечные результаты обоих этих чемпионатов оказались хорошими: в 1993 году наша команда заняла 8 место (это ее лучший результат в истории), а в сезоне 2018/19 – десятое.

… а городской – устоял

Помимо "Уралмаша" / "Урала", в сильнейшем отечественном дивизионе играла еще одна свердловская команда – ОДО (Окружной Дом офицеров). Чемпионат СССР 1956 года среди команд высшей лиги армейцы начали с гостевых поражений от московского "Спартака" (0:6) и киевского "Динамо" (2:3). Разница забитых и пропущенных мячей – минус 7, то есть хуже, чем сейчас у "Урала". ОДО в итоге занял 11 место и вылетел из элиты.