«Синара» начнет сезон матчем за Суперкубок России

Фото: В.Латышев/Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургский клуб «Синара», который в прошлом сезоне выиграл Кубок России, но остался без медалей чемпионата, вышел из отпуска.

Футболисты традиционно прошли углубленное медицинское обследование и начали втягиваться в тренировочный процесс. Первые занятия прошли в Екатеринбурге – на открытом воздухе на площадке возле манежа «ВИЗ-Синара», а вчера (26 июля) команда отправилась на полноценные сборы, которые проходят на территории базы «Бажовия» в Сысерти.

Тренер – тот же

В тренерском штабе изменений не произошло. Третий сезон подряд руководить командой будет 50-летний уроженец Свердловска Евгений Давлетшин, с которым «Синара» стала чемпионом страны в сезоне 2019/20, а в сезоне 2020/21 выиграла Кубок России.

В составе – небольшие изменения

Истек контракт у голкипера «Синары» Зураба Калмахелидзе, который пришел в команду в далеком 2015 году. Продлевать соглашение вратарь не стал и перешел в стан действующего чемпиона страны – югорского МФК «Газпром-Югра».

Отметим, что по ходу прошлого сезона «Синару» покинул основной голкипер клуба и сборной России Дмитрий Путилов, который перебрался в «КПРФ». На данный момент основным голкипером стал воспитанник екатеринбургского мини-футбола, бывший вратарь дубля «Синары» Кирилл Яруллин. Серебряный призер юношеских Олимпийских игр-2018 в прошлом сезоне после ухода Дмитрия Путилова закрепился в основной команде.

В аренду из «Синары» в новосибирский «Сибиряк» отправился Никита Балух («Сибиряк» нынче вернулся в Суперлигу, где в последний раз выступал в сезоне 2018/19, а возглавляет клуб свердловский специалист Александр Черкасов, который начинал тренерскую карьеру в системе «Синары»).

При этом из аренды вернулись в расположение екатеринбургской команды Григорий Валеев и Иван Ишков. Валеев в прошлом сезоне играл в МФК «Ростов», а Ишков защищал цвета «Ухты» и казахстанского «Атырау».

«Синара» впервые сыграет за Суперкубок

– Сейчас в основном будем делать акцент на физической подготовке, немного поработаем над техникой. Впереди у нас товарищеский турнир в Тюмени, а 3 сентября – матч за Суперкубок России, – сказал капитан «Синары» Сергей Абрамов.

Матч за Суперкубок страны пройдет в четвертый раз. В нем традиционно встретятся победитель прошлогоднего чемпионата России (в данном случае – «Газпром-Югра») и обладатель Кубка России («Синара»).

Впервые Суперкубок был разыгран в 2001 году; тогда столичный «ГКИ-Газпром» одолел земляков из «Спартака» со счетом 3:2.

В 2003 году «Спартаку» удалось завоевать трофей, обыграв московское «Динамо» – 4:3.

После этого долгое время розыгрыш Суперкубка не проводился и был возобновлен лишь в 2016 году, когда «Динамо» одолело «Газпром-Югру» – 5:2.

В нынешнем году матч за Суперкубок пройдет в Югорске, а обладателем трофея впервые станет не столичная команда.