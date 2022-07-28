Олег Шатов: «Армрестлингом не занимаюсь – а то еще травму получу. Но слежу за боксом, ММА»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Олег ШАТОВ, игрок футбольного клуба «Урал», трехкратный чемпион России.

28 июля,19.00. Камерный оркестр B-A-C-H. «От Барокко до Рока»

– Не знаю, не пошел бы. Я слушаю музыку, но не такую. Рок – это точно не мое. Предпочитаю в последнее время больше какую-нибудь попсу, блатняк, рэп современный.

«От барокко до рока» – концерт в рамках фестиваля «Open Air fest». В программе прозвучит музыка от Телемана и Генделя до Metallica и Red hot chili peppers. Исполнит камерный оркестр «В-А-С-Н». Дирижер Николай Усенко. Адрес: Литературный квартал (ул. Пролетарская, 14).

29–31 июля, 11:20–17.00. «Богатырская застава».

– Вот спорт мне ближе. Армрестлингом, конечно, не занимаюсь – а то еще травму получу (смеется). Но слежу за боксом, ММА. Болел за Хабиба Нурмагомедова, Забита Магомедшарипова, он тоже дагестанец. Как-то помню мы играли против «Анжи», и он совершал первый символический удар по мячу. Приятно было с ним познакомиться. Сейчас это все развивается, в том числе поп-культуры, связанные с ММА. Иногда смотрю это. Не очень глубоко погружен в эту тему, но в целом в курсе того, что происходит.

В рамках трехдневного спортивного праздника состоятся соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, мас-рестлингу, гиревому спорту, армлифтингу, русскому жиму и «Русскому силомеру». Участие примут более 600 спортсменов. Адрес: Площадка Дворца игровых видов спорта (ул. Еремина, 3).

30 июля-4 сентября, 14.00. Цирковое шоу «Империя львиц»

– Обязательно посмотрим! К цирку отношусь хорошо. Уже даже в Екатеринбурге с детьми были там. Это вы мне хорошую идею подкинули, чтобы сводить туда семью (смеется). И даты подходящие.

Зрителей ждет феерическое и сказочное шоу, легендарный аттракцион «Империя львиц». Увлекательное представление с участием самых опасных хищников планеты – львиц и тигров. В программе также артисты, велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты, клоуны. Адрес: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43).

2 августа, 19.00. Спектакль «Тарас Бульба»

– В «Коляда-театре» ни разу не был. Думаю, что это больше на любителя. Театр тоже как-то не мое. Когда играл в Санкт-Петербурге, то два раза ходил в Мариинский театр, в том числе в новый корпус. Там красиво очень, но, повторюсь, не мое. В Санкт-Петербурге больше внимание спорту уделял. На баскетбол мог сходить, на хоккей. Даже однажды на стрельбище ездил, соревнования по стрельбе смотрел.

«Тарас Бульба» в постановке Николая Коляды по мотивам повести Николая Гоголя. Николай Коляда написал инсценировку повести, используя эпизоды из других произведений Гоголя. В спектакле звучит мотив любви к Родине, преданности идеалам и товарищества. Адрес: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

СВОЙ ВЫБОР: Куда я пойду сам? Конечно, на футбол! Тем более что 29 июля первый домашний матч нового сезона – «Урал» против «Краснодара». Приглашаю всех болельщиков поддержать команду в этот непростой период. Думаю, что все вместе, при поддержке зрителей, мы начнем выигрывать. Приходите все!

Опубликовано в №133 от 28.07.2022