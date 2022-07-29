В Екатеринбурге на матче "Урал" - "Краснодар" заработала система Fan ID (ФОТО)

Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург стал первым городом, где в рамках чемпионата России по футболу на матче использовалась система Fan ID. Паспорт болельщика должны были предъявить все зрители матча "Урал" - "Краснодар" на "Екатеринбург Арене".

С нового сезона РПЛ на пяти стадионах страны ввели систему Fan ID: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединяться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Теперь для того, чтобы попасть на матч "Урала" в Екатеринбурге, болельщику мало просто купить билет. Каждому зрителю необходимо оформить паспорт болельщика. Сначала необходимо подать заявление на Госуслугах, затем подтвердить свою личность в МФЦ, и только после одобрения всех документов зрителю будет выдаваться паспорт болельщика. У каждого документа свой персональный номер, который необходимо назвать при покупке билета. После этого в личном кабинете на Госуслугах появится QR-код, который необходимо предъявить на входе на стадион вместе с билетом: при сканировании этого кода появляются данные фаната, в том числе и фотография.

Для ускорения процесса за несколько дней до матча был открыт дополнительный офис МФЦ прямо возле "Екатеринбург Арены". По словам организаторов, оформить карту болельщика во временном центре можно только за день до начала матча и в день игры. В другие дни подтвердить личность болельщики могут в любом МФЦ Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

За час до начала матча у временного МФЦ образовалась очередь. Болельщики пытались подтвердить свою личность, помогали им в этом 25 сотрудников центра. Но процедура затягивалась, а очередь со временем не уменьшалась.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ещё большая очередь образовалась на входе на стадион. У гейта №5 зрители разбились на две большие толпы. Сначала каждый зритель должен был показать QR-код волонтёру, а затем приложить его к турникету. Если все в порядке, то загорался зелёный свет, а болельщик попадал на стадион.

Фото: Павел Ворожцов

Конечно, не все прошло гладко. Кто-то из болельщиков пытался проскочить без QR-кода, но даже если пройти мимо волонтера удавалось, то обмануть технику было нереально. Кто-то вместо кода показывал просто номер карты болельщика, таких зрителей тоже не пускали на стадион. За полчаса до начала матча выстроились большие очереди, и не факт, что все фанаты успеют попасть на трибуны к началу встречи.