Фан, уйди!

Алексей Каштанов дебютировал в стартовом составе в матче РПЛ и забил красивый гол. Жаль, что этот эпизод видело так мало зрителей. Фото: Павел Ворожцов

«Екатеринбург Арена» стала первым стадионом страны, на котором начала действовать система идентификации болельщиков Fan ID. Первый блин оказался комом: пятничный матч «Урала» и «Краснодара» посетили менее трех тысяч зрителей – в шесть с лишним раз меньше, чем пришло на последнюю игру этих же соперников в доковидную эпоху, когда Fan ID не действовал. Малое число болельщиков отразилось и на игре «Урала»: лишенный привычной поддержки, он проиграл – 1:3.

Закон о введении в России системы Fan ID Владимир Путин подписал в декабре 2021 года.

Первый турнир, на матчах которого для фанатов стал обязателен паспорт болельщика, – чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги, которая определила пять стадионов, где система заработала с самого старта нового сезона. «Екатеринбург Арена», на которой играют «шмели», в это число вошла, более того – именно столица Урала стала первым городом, где официально провели матч с учетом новых правил.

Для того чтобы попасть в минувшую пятницу на матч «Урал» – «Краснодар», фанатам мало было просто купить билет – надо было еще оформить паспорт болельщика. Для этого следовало сначала подать заявление на сайте Госуслуг, затем подтвердить свою личность в МФЦ, потом получить паспорт болельщика и только после всего этого можно было отправляться в кассу.

Клуб постарался ускорить процесс: перед матчем был открыт дополнительный офис МФЦ прямо возле «Екатеринбург Арены». Это ускоряет процедуру, но во временном центре оформить карту болельщика можно либо за день до матча, либо в день игры (и прийти на нее тогда надо сильно заранее – если поклонник футбола работает, это почти нереально). В другие дни для подтверждения своей личности болельщикам надо обращаться в любой другой МФЦ Екатеринбурга.

Очень долго. Очень нервно

За час до стартового свистка возле «Екатеринбург Арены» возникли две очереди.

Первая – во временный МФЦ. Желающих получить паспорт болельщика в день игры оказалось слишком много, и несмотря на то что в центре находились два десятка сотрудников, процедура затягивалась. За 30 минут до начала матча на улице возле временного центра находилось человек пятьдесят-шестьдесят, которые пытались заскочить в последний вагон поезда под названием Fan ID.

Вторая очередь образовалась при входе на сам стадион. На гейте № 5 болельщики выстроились сразу в две большие колонны. Сначала зритель должен был показать билет и QR-код волонтеру, после этого пройти к турникету и отсканировать код. Если все в порядке, то загорался зеленый свет, и фанат проходил на территорию стадиона. Но все в порядке было далеко не всегда…

В общем, первый матч с новыми правилами допуска получился тяжелым как для фанатов, так и для сотрудников стадиона. Некоторые из болельщиков пытались проскочить без QR-кода, но даже если им удавалось пройти мимо волонтера, то дальше они сталкивался с турникетом, который никак не обмануть. Другие вместо QR-кода распечатывали сам паспорт болельщика – таких зрителей тоже не пускали на стадион. Многие высказывали недовольство новой системой волонтерам и стюардам, которые в данной ситуации никак не виноваты, но оказались крайними.

Счет не по игре

Сам матч получился для «Урала», как и предыдущие два, тяжелым. В первом тайме «шмели» создали огромное количество моментов у чужих ворот: Даниэль Мишкич дважды выходил один на один, опасные удары наносили Алексей Каштанов и Эрик Бикфалви, но прекрасную игру продемонстрировал голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов.

«Быки» же атаковали гораздо реже, но эффективнее. В середине тайма после подачи углового подключившийся к атаке защитник «Краснодара» Сергей Бородин в борьбе за мяч выиграл позицию у Алексея Герасимова и открыл счет.

Во втором тайме главным действующим лицом на поле стал арбитр Владимир Москалев. На 59-й минуте «Урал» заработал опасный штрафной у чужих ворот, однако судья взял паузу и внимательно прослушал своих ассистентов, которые рекомендовали ему обратиться к просмотру повтора предыдущего эпизода. Тогда «Краснодар» подавал угловой, и Алексей Герасимов ударил соперника локтем, чего арбитр в динамике игры не заметил. После просмотра повтора Владимир Москалев отменил штрафной в пользу «Урала» и назначил в ворота екатеринбургской команды пенальти. Эдуард Сперцян развел Илью Помазуна и мяч по разным углам – 2:0 в пользу гостей.

Через десять минут Москалев еще раз указал на точку. На этот раз он зафиксировал фол Ильи Помазуна на Алексее Ионове. Ассистенты главного арбитра не согласились с мнением рефери и вновь отправили его смотреть повтор. На нем видно, как руки Помазуна лежат на газоне, а Ионов сам ищет контакт с соперником: подгибает ноги и падает на газон. Но Владимир Москалев не стал менять своего мнения и все равно назначил пенальти, за что после игры получил большую порцию критики. А Эдуард Сперцян вновь переиграл Илью Помазуна – 3:0.

Счет на табло никак не соответствовал тому, что было на поле. «Урал» показывал очень хороший футбол, стремился забить и на разгромное поражение точно не наиграл. В концовке встречи Алексей Каштанов мощнейшим ударом под перекладину все же размочил счет (этому удару поаплодировал даже Матвей Сафонов, который с ним не справился), но итоговая победа осталась за «Краснодаром» – 3:1.

Вся надежда – на «Спартак»

«Шмели» проиграли три стартовых матча (чего в истории свердловского футбола никогда еще не случалось) и располагаются сейчас в турнирной таблице на последней строчке, имея ужасную разницу забитых и пропущенных мячей – 1:8

Следующую встречу «шмели» также проведут в Екатеринбурге – 6 августа команда Игоря Шалимова примет столичный «Спартак». Москвичи в предыдущих трех встречах набрали 7 очков (две победы и ничья) и занимают второе место, уступая лидеру – санкт-петербургскому «Зениту» – только по дополнительным показателям.

В минувшем мае игру «Урал» – «Спартак» посетили рекордные для Екатеринбурга 26 402 зрителя. Если в ближайшую субботу даже на таком поединке будет сильно меньше зрителей – систему Fan ID придется как-то модернизировать.

Красноречивая статистика По официальным данным, матч «Урал» – «Краснодар» посетили 2 997 зрителей. Если сравнить эту цифру с послековидными показателями прошлого сезона, то сравнение это наглядно покажет упадок посещаемости. Например, матч «Урал» – «Уфа», который состоялся 23 апреля 2022 года, собрал 10 172 зрителя, а игру «Урал» – «Рубин» посетили 14 287 человек. 1 сентября 2019 года «Урал» и «Краснодар» встречались в Екатеринбурге еще до ковидных ограничений, и тогда игру посетили 18 388 человек. Такая же картина на общероссийском уровне. Всего в 3-м туре с системой Fan ID работали пять стадионов в различных городах. Суммарная посещаемость этих матчей составила 34 088 зрителей (средняя – 6 817). В оставшихся трех матчах тура, проходивших без Fan ID, посещаемость почти вдвое больше – 65 724 зрителя (средняя – 21 908). Общая посещаемость третьего тура составила 99 812 человек. Это на треть меньше, чем во втором туре (тогда было 151 167 зрителей).