Футболисты "Урала" рассказали о легкости оформления Fan ID

"Шмели" призывают болельщиков оформлять цифровые пропуска. Фото: ФК "Урал"

ФК "Урал" готовится к домашней игре со "Спартаком". Это будет второй матч на "Екатеринбург Арене", который пройдет после введения карты болельщика. Игроки ждут поддержки фанатов.

Встреча состоится 6 августа. Футболисты уральского клуба рассказали о легкости оформления Fan ID.

"Жена с детьми сама оформляла через приложение Госуслуги. Заполнила все данные, ей пришло одобрение, сходила в МФЦ. В принципе, она много времени не потратила. Хочется, чтобы на трибуны вернулись наши "кузьмичи", — рассказал игрок ФК "Урал" Олег Шатов.

Сегодня оформить паспорт болельщика можно самостоятельно через портал Госуслуг. В разделе "прочее" необходимо найти пункт "карта болельщика", загрузить фото и паспортные данные. После остается пройти процедуру подтверждения личности в МФЦ, на что потребуется несколько минут.

Также оформить карту можно непосредственно в офисе многофункционального центра. На присвоение номера закладывается 72 часа, однако обычно процесс идет быстрее и занимает всего несколько минут.

Для упрощения процедуры выдачи цифровых пропусков на "Екатеринбург Арене" будет организован временный центр в районе улиц Татищева — Пирогова, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Вход на стадион осуществляется по QR-коду карты болельщика и билета на матч. Для удобства зрителей на входах установлены подробные инструкции, также будут дежурить волонтеры. На вопросы болельщиков ответят в колл-центре ФК "Урал" по телефону в Екатеринбурге 237-70-70, доб. 7012, также работает горячая линия Госуслуг: 8 800 100-70-10.

"На таком большом стадионе хочется, чтобы посещаемость была больше. Нам будет от этого легче, потому что болельщики гонят нас вперед", — поделился игрок ФК "Урал" Алексей Каштанов.

Напомним, на Среднем Урале за 4 недели уже оформлены почти 15 тысяч карт болельщика. Цифровые пропуска на матчи в регионе начали вводить в обязательном порядке с 4 июля.