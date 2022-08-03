Самый простой способ получить карту болельщика – посетить в день игры временный центр, который будет работать возле «Екатеринбург Арены». Фото: Павел Ворожцов

ФК «Урал» готовится к домашней игре с московским «Спартаком», которая состоится в ближайшую субботу, 6 августа. Это будет вторая встреча на «Екатеринбург Арене», которая пройдет после введения Fan ID – системы идентификации болельщиков. На первом матче с «Краснодаром» было не так много зрителей, потому что часть из них отказалась от оформления карты болельщика, необходимой теперь для прохода на стадион. Футболисты «Урала» обратились к своим поклонникам с призывом пересмотреть это решение.

– Болельщики являются неотъемлемой частью футбольного мира, и без них нам тяжело, — говорит полузащитник «Урала» Олег Шатов, первый уроженец области, сыгравший в финальном турнире чемпионата мира. – Карту болельщика получить не так сложно. Жена с детьми сама оформляла ее через приложение Госуслуги. Заполнила все данные, сходила в МФЦ… В принципе, она много времени не потратила. Хочется, чтобы на трибуны вернулись наши «кузьмичи».

– Для нас важен каждый болельщик, и мы очень хотим, чтобы их было еще больше, – поддержал партнера новичок «Урала» нападающий Алексей Каштанов, который в матче с «Краснодаром» забил первый гол нашей команды в этом сезоне. – Дорогие болельщики! От лица всей нашей команды я прошу вас сделать карту болельщика. Там действительно нет ничего сложного. Я после тренировки пришел домой, жена поставила возле стены меня, сына, дочку и сфотографировала. Все отправили. Потом пришли в МФЦ в назначенное время, через десять минут нам все подтвердили, и мы пошли домой. Нам очень нужна поддержка болельщиков. На таком большом стадионе хочется соответствующей посещаемости.

– Футбол – игра для болельщиков. И когда они приходят, когда полный стадион – это просто невероятные ощущения! – говорит полузащитник Андрей Егорычев. – Ждем всех, чтобы вы нас поддерживали и гнали вперед. Карту болельщика получить достаточно просто. Моя семья оформила ее в Воронеже, это заняло совсем немного времени. Тем более что с детьми идти в МФЦ не обязательно – можно просто взять их документы. Я сам получил карту здесь, в Екатеринбурге, – это заняло не больше получаса. Никаких проблем не было. Пожалуйста, давайте все делайте карту болельщика и приходите на следующий матч. Поддержите нас!

Три способа получить карту болельщика Заявку на оформление карты болельщика можно подать через портал госуслуг, загрузив фотографию и данные паспорта. После подачи заявления нужно подтвердить свою личность в любом региональном МФЦ, где процесс верификации занимает всего несколько минут. Номер карты будет присвоен не позднее чем через 72 часа, но обычно это происходит в течение нескольких минут. Также можно сразу прийти с паспортом в МФЦ и на месте пройти всю процедуру. Кроме того, 5 и 6 августа на территории стадиона «Екатеринбург Арена» (угол Татищева-Пирогова) с 10.00 до 20.00 будет работать Временный центр оформления карт болельщика.