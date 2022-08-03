В Нижнем Тагиле пройдут соревнования для футболистов с ОВЗ из 20 регионов России

На футбольных полях сразятся сильнейшие футболисты шести категорий инвалидности. Фото: Александр Зайцев

Уникальные соревнования по футболу для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Нижнем Тагиле с 4 по 6 августа. Более 400 спортсменов съедутся из 20 регионов России.

В торжественном открытии состязаний на базе СОК "Металлург-Форум" примут участие замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин, вице-президент компании "Евраз" Денис Новоженов, экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса по устойчивому развитию РФС Алексей Смертин. Также будут два представителя ФК "Урал" — трехкратный чемпион России, полузащитник Олег Шатов и президент клуба Григорий Иванов.

Как отмечают в департаменте информполитики региона, в заключительный день турнира часть соревнований пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Уралмаш".

"Для участников подобные соревнования становятся важным средством социальной и физической реабилитации, интеграции в современное общество. Аналогов этому мероприятию нет во всем мире. На футбольных полях сразятся и определятся сильнейшие футболисты шести категорий инвалидности, а также представители потенциально новой дисциплины — "футбол на электроколясках", — рассказали организаторы мероприятия.