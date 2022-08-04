В Екатеринбурге к матчу "Урал" – "Спартак" откроют дополнительный центр оформления Fan ID

Матч "Урал" – "Спартак" состоится 6 августа. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В Екатеринбурге принимаются дополнительные меры для свободного прохода болельщиков на матч "Урал" – "Спартак". Игра состоится в ближайшую субботу, 6 августа.

Команды встретятся на "Екатеринбург Арене". Это будет второй матч в столице Урала с использованием Fan ID. В предыдущий раз система сработала штатно – игру посетили около 3 тысяч болельщиков.

"Мы надеемся и прогнозируем, что матч между "Уралом" и "Спартаком" соберет большее количество зрителей, поэтому принимаем целый ряд дополнительных мер для свободного входа", – сказали в клубе.

В частности, 5 и 6 августа с 10:00 и до 20:00 будут работать два мобильных центра оформления карты болельщика. Один на 20 окон, как и в предыдущий раз, откроется на углу Татищева — Пирогова. Дополнительный, на 15 окон, заработает у гейта № 1 на Репина, сообщает департамент информполитики по Свердловской области.

В день игры зайти на стадион можно будет в 15:00. Проход осуществляется по QR-коду карты болельщика и билета на матч. При необходимости гражданам помогут волонтеры. На вопросы посетителей также ответят в колл-центре ФК "Урал" по телефону 237-70-70, доб. 7012, также работает горячая линия Госуслуг: 8 800 100-70-10.

Известно, что с 15:00 до 17:00 для любителей футбола будут организованы активности и интерактивные игры. Также зрители смогут посмотреть разминку спортсменов.

На Среднем Урале за месяц оформлены 15 760 карт болельщика. Цифровые пропуска на матчи Российской Премьер-Лиги начали вводить в обязательном порядке с 4 июля.

Напомним, заявку на карту болельщика можно подать через портал госуслуг или обратиться в МФЦ.