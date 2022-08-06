"Урал" проиграл четвертый матч подряд, уступив "Спартаку"

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" потерпел очередное поражение в чемпионате России. "Шмели" на своем поле уступили "Спартаку" — 0:2.

В первом тайме долгое время команды не могли открыть счет, хотя моменты были у обоих клубов. Первым отличиться сумел "Спартак": Александр Соболев протащил мяч в штрафную площадь соперника и отдал передачу на Промеса, который переиграл Илью Помазуна — 1:0. Незадолго до перерыва "Спартак" увеличил преимущество: вышедший на замену Игнатов реализовал выход один на один.

Во втором тайме "Урал" стал больше раскрываться, что привело к большому числу моментов у собственных ворот. Илья Помазун несколько раз спасал свою команду — счет оставался прежним. Также было несколько неплохих моментов, но забить так и не смогли. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака".

Для команды Игоря Шалимова это четвертое поражение подряд. До этого "шмели" проиграли "ЦСКА", "Оренбургу" и "Краснодару".