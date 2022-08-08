Темы дня

Спорт / Футбол
8 августа 2022, 13:57

Тренер "Урала" Игорь Шалимов отправлен в отставку

Игорь Шалимов

53-летний специалист возглавил "Урал" 10 августа 2021 года. Фото: Владимир Васильев

Субботнее поражение футболистов екатеринбургского "Урала" на своем поле от московского "Спартака" (0:2) стало роковым для наставника "шмелей" Игоря Шалимова.

Как сообщил президент клуба Григорий Иванов, контракт с тренером, рассчитанный до августа 2023 года, расторгнут.

53-летний специалист возглавил "Урал" 10 августа 2021 года. Шалимов сумел спасти команду от вылета из Премьер-лиги по итогам сезона 2021-2022 (команда заняла 12 место), но крайне неудачно начал новый чемпионат: 4 поражения в 4 матчах, разница мячей 1:10 — это худшие показатели за всю историю свердловского футбола.

Сейчас "Урал" занимает в турнирной таблице последнее место.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.08.2022, 15:56 / Спорт
После отставки Игоря Шалимова тренировать ФК "Урал" будет его помощник
08.08.2022, 15:20 / Общество
На военно-техническом форуме "Армия-2022" Уралтрансмаш представит мощнейшую пушку в мире
08.08.2022, 14:50 / Общество
Свердловчан предупредили о перерывах телерадиовещания 9-12 августа
08.08.2022, 14:15 / Общество
Уральские синоптики рассказали, когда спадет жара в Свердловской области
08.08.2022, 13:57 / Спорт
Тренер "Урала" Игорь Шалимов отправлен в отставку