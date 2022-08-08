Тренер "Урала" Игорь Шалимов отправлен в отставку

53-летний специалист возглавил "Урал" 10 августа 2021 года. Фото: Владимир Васильев

Субботнее поражение футболистов екатеринбургского "Урала" на своем поле от московского "Спартака" (0:2) стало роковым для наставника "шмелей" Игоря Шалимова.

Как сообщил президент клуба Григорий Иванов, контракт с тренером, рассчитанный до августа 2023 года, расторгнут.

53-летний специалист возглавил "Урал" 10 августа 2021 года. Шалимов сумел спасти команду от вылета из Премьер-лиги по итогам сезона 2021-2022 (команда заняла 12 место), но крайне неудачно начал новый чемпионат: 4 поражения в 4 матчах, разница мячей 1:10 — это худшие показатели за всю историю свердловского футбола.

Сейчас "Урал" занимает в турнирной таблице последнее место.