Евгений Аверьянов назначен и.о. главного тренера ФК "Урал"

Евгений Аверьянов уже начал готовить "шмелей" к матчу с Факелом". Фото: ФК "Урал"

Временно исполняющим обязанности главного тренера ФК "Урал" назначен бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов.

В новой роли он уже начал готовить команду к игре 5 тура Российской Премьер-Лиги с "Факелом", уточнили в пресс-службе футбольного клуба.

Евгений Геннадьевич родился в Каменске-Уральском. В 19 лет стал игроком "Уралмаша" в роли центрального защитника. После реформации клуба продолжал выступать за команду. Всего за "Уралмаш" (1960‒2002) и "Урал" (с 2003 года) провел 11 сезонов, в которых сыграл более 300 игр.

Сразу после завершения игровой карьеры Аверьянов стал тренером. Несколько лет работал в дубле, а затем вошел в тренерский штаб главной команды. Он был ассистентом Александра Тарханова, Виктора Гончаренко, Дмитрия Парфенова, Юрия Матвеева, Игоря Шалимова и других специалистов.

Ранее "Областная газета" писала, что тренер "Урала" Игорь Шалимов отправлен в отставку.