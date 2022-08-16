Новым президентом Российской Премьер-Лиги избран Александр Алаев

Александр Алаев стал восьмым президентом Лиги. Фото: сайт РПЛ

Во вторник, 16 августа, прошло внеочередное собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был избран новый президент РПЛ. Им стал экс-глава Футбольной национальной лиги Александр Алаев.

Участники общего собрания проголосовали за Александра Алаева единогласно — он был единственным кандидатом на пост президента РПЛ. Срок полномочий на этом посту составляет 5 лет, сообщается на сайте Российской Премьер-Лиги.

Александр Алаев с 2012 года работал в Российском футбольном союзе на должностях исполнительного и генерального директора, а затем исполнял обязанности президента РФС. В 2019 году он стал генсекретарем союза. В период с февраля 2021 года по июль 2022 года Александр Алаев работал на посту президента Футбольной национальной лиги.

Отметим, что РПЛ ранее возглавляли Виталий Мутко (2001–2003), Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007), Сергей Прядкин (2007–2021) и Ашот Хачатурянц (2021–2022). Александр Алаев стал восьмым президентом Лиги.

Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги начался крайне неудачно для "Урала": 4 поражения в 4 матчах, разница мячей 1:10 — это худшие показатели за всю историю свердловского футбола. Следующий матч РПЛ уральский клуб проведет в Екатеринбурге 20 августа — команда выступит против "Нижнего Новгорода".