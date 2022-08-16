Темы дня

Спорт / Футбол
16 августа 2022, 15:12

Новым президентом Российской Премьер-Лиги избран Александр Алаев

Александр Алаев

Александр Алаев стал восьмым президентом Лиги. Фото: сайт РПЛ

Во вторник, 16 августа, прошло внеочередное собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был избран новый президент РПЛ. Им стал экс-глава Футбольной национальной лиги Александр Алаев.

Участники общего собрания проголосовали за Александра Алаева единогласно — он был единственным кандидатом на пост президента РПЛ. Срок полномочий на этом посту составляет 5 лет, сообщается на сайте Российской Премьер-Лиги.

Александр Алаев с 2012 года работал в Российском футбольном союзе на должностях исполнительного и генерального директора, а затем исполнял обязанности президента РФС. В 2019 году он стал генсекретарем союза. В период с февраля 2021 года по июль 2022 года Александр Алаев работал на посту президента Футбольной национальной лиги.

Отметим, что РПЛ ранее возглавляли Виталий Мутко (2001–2003), Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007), Сергей Прядкин (2007–2021) и Ашот Хачатурянц (2021–2022). Александр Алаев стал восьмым президентом Лиги.

Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги начался крайне неудачно для "Урала": 4 поражения в 4 матчах, разница мячей 1:10 — это худшие показатели за всю историю свердловского футбола. Следующий матч РПЛ уральский клуб проведет в Екатеринбурге 20 августа — команда выступит против "Нижнего Новгорода".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.08.2022, 15:12 / Спорт
Новым президентом Российской Премьер-Лиги избран Александр Алаев
16.08.2022, 14:33 / Спорт
Волейболистки "Уралочки-НТМК" сразятся за победу на всероссийской Спартакиаде сильнейших
16.08.2022, 14:15 / Общество
Пять свердловских муниципалитетов получат гранты за динамичное развитие
16.08.2022, 13:55 / Общество
В Свердловской области действуют 9 лесных пожаров
16.08.2022, 13:31 / Общество
На Среднем Урале за день COVID-19 подхватили 574 человека