«Жасмин» дорос до Кубка

"Жасмин" в прошлом году стал чемпионом Свердловской области. Фото: Олег Сунегин

В этом году в Кубке России по футболу впервые после долгого перерыва выступят сразу два клуба из Свердловской области – екатеринбургский «Урал» и михайловский «Жасмин». Второй дебютирует в основной сетке. «Облгазета» рассказывает, как любительская команда из Нижнесергинского района попала во второй по значимости турнир страны.

Два клуба из Свердловской области сыграют в Кубке России впервые с 2006 года. Тогда в основной сетке, кроме «Урала», сыграл нижнетагильский «Уралец». В 1/256 финала он встретился с «Тюменью» и уступил 0:2.

Тагильчане играли в турнире и до этого. В 1992 и 1994 годах они даже дошли до стадии 1/16 финала, и в первом случае могли пройти еще дальше. Тогда сетку сформировали таким образом, что «Уралец» встретился с «Уралмашем». Победителя удалось определить лишь в дополнительное время: сильнее оказался екатеринбургский клуб – 3:2.

И вот спустя больше чем 15 лет в турнире вновь два уральских клуба. ФК «Урал», понятно, играет в Премьер-лиге и свое право на участие в Кубке России получает автоматически. А вот «Жасмин» выступает всего лишь в чемпионате Свердловской области, и путевка досталась ему не просто так.

В прошлом году команда из Михайловска впервые решила заявиться на участие в межрегиональном этапе Кубка России. Там большинство клубов из третьего дивизиона (зона «Урал и Западная Сибирь»), а победитель получает право сыграть в основной сетке турнира.

«Жасмин» прошел коркинский «Шахтер» (4:2 и 2:1), «Металлург» из Аши (3:3 и 3:2), а в полуфинале встретился с победителем Кубка 2019 года – «Ильпаром» (пермский пгт. Ильинский). В Перми свердловчане выиграли 4:2, а вот в домашнем матче после первого тайма проигрывали 0:3 и только в концовке встречи смогли забить гол, благодаря которому и вышли в финал.

Там «Жасмин» играл с «Тюменью-2». Первый матч на выезде завершился вничью – 1:1. Все решалось в Михайловском. Единственный гол на 90-й минуте забил Никита Сорокин и принес хозяевам долгожданную победу. Причем тренер «Жасмина» Александр Тырышкин честно признался, что его команда заявилась на турнир, чтобы просто посмотреть на уровень команд третьей лиги, но «аппетит пришел по время еды».

– Как ни странно, но задача победить не ставилась, – говорил Александр Тырышкин. – Нам было интересно посмотреть. Начали играть. А до чего доигрались – вы сами знаете. Переломный момент, думаю, наступил после матча 1/4 финала с «Металлургом» из Аши. Это сильный клуб, и, когда мы выиграли, стали понимать – представляем какую-то силу.

В итоге «Жасмин» забрал трофей межрегионального этапа (который вернулся на Урал впервые с 2002 года), а также путевку в основную сетку Кубка России.

Как уже рассказывала «ОГ», Кубок в этом году разыгрывается по новой схеме. «Жасмин» будет пробиваться по сетке через так называемый «Путь регионов», где сначала сыграют команды Второй лиги и любительские клубы. Михайловцы начнут свое выступление со второго раунда – 1/128 финала. 31 августа «Жасмин» сыграет с ФК «Челябинск», который выступает во второй лиге (там же, кстати, играет «Урал-2», и недавно южноуральцы обыграли его со счетом 3:0).

На ранних стадиях Кубка клубы разбиты на пары по географическому принципу с целью минимизировать затраты на перемещение. С «Челябинском» «Жасмин» сыграет на своем поле. В случае успеха команда пройдет в третий раунд (1/64 финала), где встретится с победителем пары «Тюмень» – «Носта» (Новотроицк).

Справка В советские времена в Михайловске была команда, которая выступала во второй группе первенства области. В ней, кстати, начинал свою спортивную карьеру Владимир Федотов – нынешний главный тренер ФК ЦСКА. Потом эта команда прекратила существование и какое-то время футбольного коллектива в городе не было. ФК «Жасмин» появился в 2013 году. У истоков возрождения михайловского футбола стоял Виктор Тырышкин (сейчас команду тренирует его сын Александр), который сумел заручиться поддержкой компании «Жасмин» (крупная строительная организация Свердловской области. – Прим. «ОГ»). Сначала появились детские команды, а потом и взрослая. «Жасмин» тоже начинал свой путь с участия во второй группе чемпионата области. И дважды становился победителем. В 2019-м команда завоевала бронзу областного первенства, в 2020-м – серебро, а в 2021-м стала чемпионом региона. В составе команды есть игроки, выступавшие в «Урале-2» или прошедшие систему подготовки футбольного клуба «Урал».