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17 августа 2022, 13:00

На матче "Урал" — "Пари НН" будет работать сервис для маломобильных зрителей

"Екатеринбург Арена"

Матч пройдет в День города Екатеринбурга, 20 августа. Начало в 15:00. Фото: Алексей Кунилов

Футбольные болельщики с проблемами слуха и зрения смогут полностью погрузиться в атмосферу матча 6 тура Российской Премьер-Лиги. Игра между "Уралом" и "Пари Нижний Новгород" состоится 20 августа на "Екатеринбург Арене".

Во время состязания вновь будет работать сервис аудио-описательного комментирования (АОК). Он был востребован на первых домашних матчах "шмелей" в этом сезоне, отмечают в пресс-службе уральского ФК. Оборудование можно получить бесплатно, для этого необходимо заполнить анкету. Выглядит она вот так:

Все организационные вопросы на стадионе помогут решить волонтеры. В предоставлении данного сервиса они выполняют ключевую роль.

Перед посещением матча зрителям необходимо распечатать QR-код билета или абонемента. Он находится в личном кабинете на портале госуслуг.

Напомним, пару дней назад был назначен новый главный тренер футбольного клуба "Урал". Им стал Виктор Гончаренко. Подробности читайте в материале "Областной газеты" — "Новый – это хорошо забытый старый".

Областная газета Свердловской области

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