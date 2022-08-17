ФК "Урал" подписал контракт с Юрием Газинским

Юрий Газинский. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" подписал контракт с экс-игроком "Краснодара", полузащитником сборной России Юрием Газинским.

Как сообщает пресс-служба "Урала", соглашение подписано на 2 года. В нашу команду он переходит на правах свободного агента.

Уже завтра футболист проведет первую тренировку с основным составом "Урала".

Юрий Газинский родился 20 июля 1989 года в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре, где в местной детско-юношеской школе начал заниматься футболом с 6 лет.

Позднее тренировался с дублем клуба "Смена", а в августе 2007 года дебютировал в первой команде. Летом 2010 года Газинский получил приглашение в "Луч-Энергию" (Владивосток), принял его и следующие два года отыграл в Первом дивизионе. В 2012 году перешел в московское "Торпедо". В июне 2013 футболист подписал контракт с ФК "Краснодар", за который отыграл в итоге девять сезонов (более 200 матчей в чемпионате России и 11 забитых голов).

31 августа 2016 года Юрий Газинский дебютировал в основном составе сборной России. Всего сыграл за национальную команду 21 матч.

Кроме того, футболист стал автором первого гола сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, забив мяч в ворота сборной Саудовской Аравии (5:0).