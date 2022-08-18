"Урал" расстался с самым молодым профессиональным футболистом в истории России

В "Урал" Кирилл Колесниченко перешел прошлым летом, сыграл за "шмелей" 19 встреч. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" объявил о расторжении по взаимному согласию контракта с нападающим Кириллом Колесниченко.

22-летний уроженец Камышина (Волгоградская область) знаменит прежде всего тем, что является самым молодым профессиональным футболистом в истории России: он сыграл в чемпионате страны за московскую команду "Чертаново" (второй дивизион) в возрасте 16 лет и 4 месяцев.

В неполные 18 лет — в марте 2018 года — Колесниченко дебютировал в Премьер-лиге: будучи игроком клуба "СКА-Хабаровск" вышел на замену в матче против "Урала".

Однако дальнейшего развития у футболиста не получилось: после 6 мячей, забитых в 41-й встрече за "Чертаново", нападающий совсем перестал поражать ворота — за последние 3 года в его активе нет ни одного гола.

В "Урал" Кирилл Колесниченко перешел прошлым летом, сыграл за "шмелей" 19 встреч. В новом сезоне (сыграно уже 5 туров) в матчах РПЛ он на поле ни разу не выходил.