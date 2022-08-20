Первый матч с новым тренером "Урал" проиграл

У "Урала" по-прежнему всего одно очко и последнее место в турнирной таблице. Фото: Павел Ворожцов

В 6-м туре чемпионата России екатеринбургский "Урал" на своем поле уступил нижегородскому "Пари НН" — 0:1.

Это был первый матч "шмелей" под руководством нового тренера Виктора Гончаренко, который был назначен в минувший понедельник.

Последнюю треть матча "Урал" провел в меньшинстве — был удален Андрей Егорчев за 2-ю желтую карточку. Гости реализовали свое преимущество на 79-й минуте — отличился Иброхимхалил Юлдошев. У екатеринбуржцев после 6 матчей по-прежнему всего одно очко и последнее место в турнирной таблице.