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20 августа 2022, 17:07

Первый матч с новым тренером "Урал" проиграл

игра "Урала"

У "Урала" по-прежнему всего одно очко и последнее место в турнирной таблице. Фото: Павел Ворожцов

В 6-м туре чемпионата России екатеринбургский "Урал" на своем поле уступил нижегородскому "Пари НН" — 0:1.

Это был первый матч "шмелей" под руководством нового тренера Виктора Гончаренко, который был назначен в минувший понедельник.

Последнюю треть матча "Урал" провел в меньшинстве — был удален Андрей Егорчев за 2-ю желтую карточку. Гости реализовали свое преимущество на 79-й минуте — отличился Иброхимхалил Юлдошев. У екатеринбуржцев после 6 матчей по-прежнему всего одно очко и последнее место в турнирной таблице.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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