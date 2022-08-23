У футболистов Сысерти начинаются ТРУДовые будни

Первый матч на новом поле сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «Сысерть». Екатеринбуржцы выиграли – 6:1. Фото: Полина Зиновьева

Вчера, 23 августа, в Сысерти состоялось открытие возрожденного футбольного поля на стадионе «Труд».

Поле классических размеров (110 на 60 метров) расположено на историческом месте: здесь играли в футбол со второй половины прошлого века. Но в 90-е годы прежний хозяин – завод Уралгидромаш – не смог содержать стадион, он был заброшен и пришел в упадок. Реконструкция спортсооружения началась несколько лет назад и проходила при активном участии Российского футбольного союза (РФС), правительства Свердловской области и региональной федерации футбола.

Новое поле – искусственное, заполнено специальными резиновыми гранулами, на каждый квадратный метр уложено по 17 кг кварцевого песка. Также установлены футбольные ворота, сделаны четыре беговые дорожки с покрытием.

В торжественном открытии возрожденного комплекса приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, а также президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев и председатель областной федерации футбола Григорий Иванов.

– Этот проект мы начали обсуждать еще года три назад, – сказал Александр Алаев. – Но затянулось строительство, затянулся монтаж. Иногда кажется, что легко купить поле, постелить… На самом деле это очень сложно. Были даже такие моменты, когда казалось, что дело не будет доведено до конца. Хочу поблагодарить всех, кто занимался этим проектом, – проделана действительно большая работа.

Григорий Иванов добавил, что газон был поставлен из Франции.

– Нам пришлось немножко «потолкаться локтями», чтобы поле приехало именно в Сысерть, – признался он.

– Мне как никому приятно, что мы завершили этот проект, – сказал Дмитрий Нисковских. – Стадион «Труд» обрел новую жизнь. Я бы хотел поблагодарить Российский футбольный союз за то, что там действительно поверили в Сысерть! Мы начали с маленького дела и вот сейчас завершаем еще один важный этап. В прошлом декабре мы открыли ледовый центр, а сейчас – футбольное поле. И мы не остановимся на достигнутом – будем двигаться дальше.

На стадионе «Труд» уже подготовлены площадки для строительства центра гимнастики, центра единоборств и гостиницы. В ближайшее время нанесут разметку на беговые дорожки вокруг поля, уже закончено проектирование раздевалок для футболистов и трибун.