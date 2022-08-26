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Спорт / Футбол
26 августа 2022, 13:05

На Среднем Урале больше 24 тысяч человек оформили карты болельщиков

  Валерия Белякова
Футбольный матч

Ближайшая игра состоится в воскресенье. У "Екатеринбург Арены" будут работать мобильные офисы МФЦ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области больше 24 тысяч болельщиков оформили Fan ID, чтобы посещать футбольные матчи. Порталом госуслуг воспользовались 18,6 тыс. человек, которые потом прошли идентификацию в офисах МФЦ.

"Прохождение идентификации граждан по ранее сформированному самостоятельно заявлению на госуслугах организовано в 124 офисах обслуживания МФЦ по всей Свердловской области. Прием заявлений на оформление карты болельщика организован в 11 офисах Екатеринбурга, а также в 2 мобильных офисах возле стадиона за один день до матча и в день матча", — рассказала директор регионального МФЦ Анастасия Девятых.

Наибольшее число болельщиков обращается за получением цифрового документа в преддверии очередного матча, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ближайшая игра в Екатеринбурге пройдет в воскресенье. На поле сразятся "Урал" и "Зенит".

Для удобства граждан у "Екатеринбург Арены" будут работать мобильные офисы МФЦ в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00. Со стороны улицы Пирогова откроют 20 окон для оформления Fan ID, на Репина задействуют для работы 15 пунктов. По-прежнему заполнить заявление можно на сайте госуслуг и в любом отделении МФЦ. Для этого потребуется паспорт.

Ранее услугой по оформлению карты болельщика в Свердловской области воспользовались 20 тысяч жителей.

Областная газета Свердловской области

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