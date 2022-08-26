Дома, в один день и без Fan ID

На матчах Кубка России система идентификации болельщиков не действует, так что есть надежда, что на матче с «Сочи» трибуны «Екатеринбург Арены» будут заполнены, как раньше. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно расписание Кубка России по футболу, в котором в этом году участвуют два клуба из Свердловской области – екатеринбургский «Урал» и михайловский «Жасмин». Обе команды начнут свой путь дома и в один день – 31 августа.

По новому формату Кубка России клубы разделены на две сетки: «Путь регионов» и «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)». «Жасмин» играет в первой, «Урал», естественно, во второй.

Михайловский «Жасмин» начнет свое выступление со второго раунда – 1/128 финала. 31 августа команда сыграет с ФК «Челябинск», который выступает во второй лиге. Матч, правда, состоится не на стадионе в Михайловске, а в Сысерти, на базе «Бажовия» (там сейчас играет «Урал-2»). Как стало известно «Облгазете», дело в размерах поля. Арена в Нижнесергинском районе не подошла по этому параметру для кубковой игры. Встреча «Жасмина» начнется в 16.00 по уральскому времени. Вход на стадион будет свободным.

В случае победы михайловцы выйдут на сильнейшую команду в паре «Тюмень» – «Носта» (Новотроицк). Кстати, этот матч состоится позже, так что оба клуба уже будут знать потенциального соперника.

Свой матч проведет 31 августа и ФК «Урал». И тоже дома. На стадионе «Екатеринбург Арена» команда Виктора Гончаренко примет ФК «Сочи» (сейчас – 7 место в чемпионате России). В сетке «Путь РПЛ» клубы разбиты на группы по четыре команды. «Урал» сыграет, кроме «Сочи», также с московскими ЦСКА и «Торпедо». Команды проведут между собой по два матча – дома и в гостях. Для продолжения борьбы нужно занять место не ниже третьего.

Стоит отметить, что на домашний матч с «Сочи», который начнется в 17.00, для прохода на стадион не нужно будет предъявлять или оформлять паспорт болельщика. Fun ID не распространяется на встречи Кубка России. Билеты на игру уже в продаже. Другие матчи «Урала» в Кубке России пройдут в середине и в конце сентября, а также в октябре и ноябре. Подробный календарь станет известен позднее.

Справка Спустя больше чем 15 лет в турнире вновь сыграют два уральских клуба. ФК «Урал» – участник Премьер-лиги, и свое право сыграть в Кубке России получил автоматически. «Жасмин» выступает в чемпионате Свердловской области. В прошлом году команда из Михайловска впервые решила заявиться на участие в межрегиональном этапе Кубка России и выиграла его, получив путевку в элитный раунд. Два клуба из Свердловской области сыграют в Кубке России впервые с 2006 года. Тогда в основной сетке, кроме «Урала», сыграл нижнетагильский «Уралец». В 1/256 финала он встретился с «Тюменью» и уступил 0:2.