28 августа в Екатеринбурге состоится матч "Урал" — "Зенит"

Сейчас "Урал" занимает 15-е место. Фото: пресс-служба ФК

Сегодня "Урал" проведет матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. "Шмели" сразятся с "Зенитом" на "Екатеринбург Арене".

Матч стартует в 15:00. Входные группы стадиона откроются уже в 13:30.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Для болельщиков подготовлена развлекательная программа. Перед игрой состоятся концерт, разные спортивные активности и автограф-сессия Андрея Егорычева и Даниеля Мишкича.

Турнирное положение: "Зенит": 2 место, 14 очков;

2 место, 14 очков; "Урал": 15 место, 1 очко.

Напомним, проход на матч возможен только при наличии Fan ID. Временные МФЦ для получения карты болельщика работают у стадиона (на перекрестке улиц Татищева и Пирогова и с улицы Репина) с 10:00 до 20:00. Оформить ее можно за день до матча и даже в день игры.