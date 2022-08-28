"Урал" в Екатеринбурге разгромно проиграл "Зениту"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" уступил в очередном матче чемпионата России питерскому "Зениту". Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме было не особо много опасных моментов. "Зенит" владел территориальным преимуществом, но редко создавал угрозы у ворот Ильи Помазуна. "Урал" же грамотно действовал в обороне и выбегал в контратаки. Одна из них завершилась опасным ударом Эрика Бикфалви, но Михаил Кержаков спас "Зенит" от пропущенного мяча.

Однако в самом начале второго тайма "Зенит" сумел открыть счет. Илья Помазун справился с первым ударом игроков питерской команды, но на добивании первым был Малком, который вывел гостей вперед — 1:0. А через несколько минут бразилец оформил голевую передачу: "Зенит" провел быструю атаку, которую завершил Андрей Мостовой — 2:0.

Через 15 минут после начала 2-го тайма счет стал уже 3:0 в пользу "Зенита". Очередная быстрая атака гостей завершилась точным ударом все того же Малкома — 3:0.

У "Урала" не получалась игра во 2-м тайме, а "Зенит" продолжал забивать. Родриго забил в ворота Помазуна 4-й мяч, установив окончательный счет матча — 4:0.