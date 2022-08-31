В российском мини-футболе намечается революция

Президент "Синары" Григорий Иванов. Фото: Алексей Кунилов

Семь элитных клубов страны решили выйти из-под эгиды Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и создали собственную Суперлигу, сообщил 31 августа сайт екатеринбургской «Синары».

Вчера в Тюмени стартовал предсезонный турнир, в котором принимают участие шесть сильнейших команд страны, в том числе и «Синара». Однако эту новость затмил пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте уральского клуба.

В нем говорится о том, что в Тюмени накануне старта турнира состоялось учредительное собрание Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига». Эта организация собирается заменить АМФР, которая в данный момент является организатором матчей Суперлиги, Высшей лиги и других турниров, существующих в российском мини. В собрании новой организации приняли участие представители семи российских клубов, был утвержден ее устав и выбран президент – глава «Синары» Григорий Иванов.

– Признавая заслуги Ассоциации мини-футбола России в нашей стране, подавляющее большинство профессиональных клубов пришло к выводу, что в части именно профессионального мини-футбола уже назрела, если не перезрела, необходимость качественного изменения, своего рода прорыва в совершенствовании проведения чемпионата страны, создания в области мини-футбола не только спортивного, но и коммерчески привлекательного продукта. Создавая лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твердая уверенность в том, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов, – приводятся в пресс-релизе слова Григория Иванова.

В документе говорится, что на собрании новой организации присутствовали представители семи клубов элитного российского дивизиона. Учитывая, что собрание проходило в Тюмени, где вчера стартовал предсезонный турнир, логично предположить, что участники этого соревнования и являются создателями Суперлиги. А это, между прочим, топовая российская четверка – «Синара», «КПРФ», «Газпром-Югра» и «Тюмень», а также «Новая Генерация» и «Сибиряк» (он, кстати, тоже разместил информацию о создании Суперлиги, причем ту же самую, что и «Синара»).

– В ближайшее время клубы обратятся в Российский футбольный союз с просьбой о передаче созданной лиге прав на организацию и проведение чемпионата страны, представив также обновленный регламент и календарь соревнования, – говорится в пресс-релизе.

Довольно странно, что новая организация появилась всего за десять дней до официального открытия сезона – матча за Суперкубок России между «Газпромом-Югрой» и «Синарой», который должен состояться 10 сентября в Югорске. Теперь, если клубы-участники новой Суперлиги откажутся играть под эгидой АМФР, та не сможет начать чемпионат: в элитном дивизионе остаются всего три команды. Но бунтари тоже вряд ли решат за 10 дней все юридические, организационные и логические проблемы.