"Урал" обыграл "Сочи" в Кубке России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в новом сезоне. "Шмели" в рамках Кубка России обыграли в Екатеринбурге "Сочи" — 2:0.

Команда Виктора Гончаренко с первых минут завладела мячом и сумела выйти вперед. На седьмой минуте встречи Александр Юшин вышел один на один и открыл счет в матче. В первом тайме у "Урала" было еще несколько моментов, но реализовать их "шмели" не сумели.

В начале второго тайма Рамазан Гаджимурадов получил такой же момент, как и Юшин, и тоже сумел переиграть голкипера. Однако после долгого просмотра повтора эпизода арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда. Гаджимурадова это не смутило, он организовал следом еще одну атаку, сделал прострел в чужую площадь, а защитник "Сочи" отправил мяч в собственные ворота — 2:0. До конца встречи "Урал" имел еще несколько возможностей, чтобы забить гол, но счет остался неизменным — 2:0 в пользу хозяев.