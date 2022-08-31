ФК "Жасмин" крупно проиграл "Челябинску" в Кубке России

"Жасмин" проиграл "Челябинску" — 0:4. Фото: Петр Кабанов

Футбольный клуб из Михайловска "Жасмин" уступил ФК "Челябинск" в 1/128 финала Кубка России со счетом 0:4. Матч состоялся в Сысерти, передает корреспондент "Облгазеты".

На базе "Бажовия" "Жасмин" пропустил по два гола в каждом тайме. Мячи на свой счет записали игроки "Челябинска" Максим Руднев, Кирилл Сараев, Илья Азявин и Виктор Сергеев. Навязать равную борьбу михайловцы так и не смогли и завершают свое участие в Кубке России.

Напомним, что "Жасмин" выступает в чемпионате Свердловской области. В прошлом году команда из Михайловска впервые решила заявиться на участие в межрегиональном этапе Кубка России и выиграла его, получив путевку в элитный раунд.

Победитель – ФК "Челябинск" – сыграет с сильнейшей командой в паре "Тюмень" – "Носта" (Новотроицк). Этот матч завершится вечером 31 августа.

Два клуба из Свердловской области сыграли в Кубке России впервые с 2006 года. Тогда в основной сетке, кроме "Урала", сыграл нижнетагильский "Уралец".

Добавим, что ФК "Урал" свою первую встречу в Кубке России выиграл со счетом 2:0.