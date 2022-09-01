«Урал» и «Жасмин» выступили в Кубке России

На кубковом матче болельщикам не нужно предъявлять Fan ID, и, несмотря на непогоду и раннее начало встречи в будний день (17:00), на трибунах «Екатеринбург Арены» собралось более пяти тысяч зрителей. Фото: Владимир Васильев.

В среду прошли матчи очередного раунда Кубка России, в котором Свердловская область впервые с 2006 года играла сразу двумя клубами. Результаты оказались противоположными: екатеринбургский «Урал», в предыдущих семи встречах не одержавший ни одной победы, переиграл серебряного призера последнего чемпионата России – ФК «Сочи», а михайловский «Жасмин» без вариантов уступил «Челябинску».

Раньше Кубок России разыгрывался по системе «проигравший вылетает», а клубы элитного дивизиона (РПЛ) вступали в борьбу за трофей со стадии 1/16 финала. Сейчас все изменилось.

Клубы Премьер-лиги разбиты на четыре квартета, внутри которых играют друг с другом по два матча (дома и на выезде). Две сильнейшие команды из каждой группы отправляются в верхнюю часть сетки плей-офф, а клуб, занявший третье место – в нижнюю, где присоединяется к командам ПФЛ и ФНЛ, которые на первом этапе, как и раньше, играют на вылет. Победители сеток сойдутся в финале Кубка России.

У «шмелей» глаза горели…

«Шмели» попали в группу с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо» и начали розыгрыш домашним поединком против южной команды. Дела в чемпионате страны у екатеринбуржцев идут плохо: всего одно набранное очко в семи матчах и последнее место в турнирной таблице. Поэтому матч в Кубке был для уральцев важным еще и в психологическом плане: необходимо было добыть первую в сезоне победу.

«Сочи» привезли в Екатеринбург не всех сильнейших (не было, например, Кристиана Нобоа), но сказать, что южане приехали резервным составом, тоже нельзя. «Урал» также дал отдохнуть некоторым игрокам основы (а частности, вратарю Илье Помазуну), но в целом состав «шмелей» был довольно боевой: на поле появились и Эрик Бикфалви, и Даниэль Мишкич, и Рамазан Гаджимурадов.

С первых же минут встречи екатеринбуржцы завладели инициативой и сумели забить быстрый гол – уже на 7-й минуте. Даниэль Мишкич сделал заброс на Александра Юшина, который вышел один на один с Сосланом Джанаевым и открыл счет. Это был первый гол «Урала» с 29 июля, когда Алексей Каштанов забил «Краснодару».

Вообще, команда Виктора Гончаренко смотрелась очень неплохо. Пожалуй, это был второй матч в новом сезоне (первый – против «Краснодара»), в котором «Урал» играл с желанием, был сконцентрирован и заряжен на атаку. Еще до перерыва екатеринбуржцы могли увеличить отрыв, имея несколько неплохих моментов.

Во втором тайме картина не изменилась. «Урал» продолжал давить и сумел отличиться дважды, правда, первый гол был отменен. Рамазан Гаджимурадов убежал один на один с вратарем и переиграл Джанаева, но арбитры (после пятиминутного просмотра повторов!) все же зафиксировали положение «вне игры».

Однако «Урал» через несколько минут все равно отличился. Еще одна атака «шмелей» завершилась прострелом все того же Гаджимурадова, а защитник «Сочи» Игорь Юрганов, пытаясь перехватить мяч, срезал его в собственные ворота.

У екатеринбуржцев игра получалась, они создавали моменты один за другим, и счет мог быть гораздо крупнее. Но так или иначе «шмели» одержали первую в сезоне победу – 2:0.

– Мы очень старались прервать неудачную серию. Ощущение, что не выигрывали вечность. Мы постоянно вносим коррективы в игру, ребята стараются. Думаю, что после сегодняшнего матча получим дополнительную порцию уверенности в своих силах, – отметил после встречи Виктор Гончаренко.

Следующий матч Кубка России с участием «Урала» состоится 14 сентября в Москве – против ЦСКА, который в первом туре обыграл «Торпедо», 2:0. А в ближайшую субботу, 3 сентября, екатеринбуржцы также в столице сыграют в восьмом туре Премьер-лиги. Соперник – московское «Динамо».

…а «Жасмин» потух

Параллельно с «Уралом» свой матч в Кубке России сыграл и «Жасмин». Команда из Михайловска встречалась с «Челябинском» в 1/128 финала, в сетке «Путь регионов». Добиться нужного результата не получилось: «Жасмин» крупно проиграл 0:4 и завершил свое выступление.

«Жасмин» играл не на домашнем стадионе в Михайловске, а в Сысерти – на базе «Бажовия» (домашнее поле не подошло для Кубка России). В будний день, в 16.00, на трибунах был, мягко говоря, не ажиотаж. Между двумя городами расстояние больше 150 километров и даже для бывалых болельщиков такую поездку в рабочий день было спланировать непросто. Клуб, конечно, привез кого-то с собой, но это была явно не та поддержка, на которую мог рассчитывать «Жасмин» в родном Михайловске. А она была нужна команде.

«Челябинск» – один из лидеров второго дивизиона («Группа 4», где играют команды из Урала и Западной Сибири). За шесть туров клуб набрал 13 очков и занимает 2-е место в таблице. «Жасмин» – лидер чемпионата Свердловской области. И если на бумаге разница между лидером ПФЛ и командой первенства региона, может, и не такая большая, то на поле это сразу стало заметно.

«Жасмин» начал матч активно и даже имел шанс забить на третьей минуте, но вратарь «Челябинска» Олег Новиков справился в дальним ударом. Южноуральцы довольно быстро оправились от стартового натиска и сами пошли в атаку. Первый гол был забит на 16-й минуте. Голкипер «Жасмина» Никита Талалихин неловко отбил мяч, и тот срезался в собственные ворота. На 27-й минуте «Челябинск» удвоил счет – Кирилл Сараев точно пробил головой.

К середине игры стало ясно, что «Жасмин» уступает по техническому уровню. Мяч не доходил до штрафной соперника, больше стало борьбы в центре без дальнейшего продвижения. Челябинцы действовали активнее и сразу же после перерыва забили третий гол: отличился вышедший на замену Илья Азявин.

Немногочисленная публика, приехавшая поддержать «Жасмин», приуныла. Матч взбодрил не гол престижа, а забавный эпизод: в какой-то момент арбитр Данил Каширин остановил встречу без видимых на то причин. Как оказалось, пожарная машина, дежурившая на стадионе, экстренно отправилась в другое место, а без нее возобновить матч по технике безопасности нельзя. Казалось, эта пауза пойдет на пользу «Жасмину» и после команда сможет ответить «Челябинску», но все вышло с точностью до наоборот: на 72-й минуте в ворота Никита Талалихина влетел четвертый мяч.

«Жасмин» дебютировал в Кубке России, но навязать хоть сколько-то равную игру своим более мастеровитым оппонентам так и не смог. Можно, конечно, посетовать на непростую жеребьевку или на отсутствие болельщиков, но огонь в глазах чемпионов Свердловской области как будто в какой-то момент потух и не загорелся вновь. И никакая пожарная машина тут ни при чем.